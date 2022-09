MART – ROVERETO (TN) * OTTOBRE ALL’INSEGNA DELL’ARTE: « GIORNATA DEL CONTEMPORANEO / ALLA RICERCA DELLE NOSTRE ORIGINI / NOTTE BLU »

14.02 - sabato 24 settembre 2022

A ottobre 4 occasioni di festa, scegli quella che ti piace di più. Da ottobre a marzo tornano le prime domeniche del mese gratuite! Ingresso libero al Mart e alla Casa d’Arte Futurista Depero a Rovereto, a Palazzo delle Albere e alla Galleria Civica a Trento.

Sabato 8 ottobre Giornata del Contemporaneo: ingresso gratuito a tutte le mostre, a Rovereto e a Trento. Inoltre al Mart laboratori, visite, proiezioni.

Sabato 22 ottobre Notte Blu a Rovereto: ingresso gratuito dalle 18 alle 22 alla Casa Depero e alla mostra La forza del vero. I Pittori moderni della realtà al Mart.

Ma non finisce qui… Dal 30 ottobre aprono la mostra Adelchi Riccardo Mantovani e il focus su Achille Funi.

EVENTI

2 ottobre

Mart Open Day

dalle ore 10 alle 18 – Mart Rovereto, Casa Depero, Galleria Civica di Trento, Palazzo delle Albere

In occasione della domenica gratuita al museo il Mart propone visite guidate, laboratori per famiglie e una giornata di festa in cui gli studenti della Scuola Musicale di Rovereto.

8 ottobre

Giornata del Contemporaneo

dalle ore 10 – Mart Rovereto

Per la Diciottesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, oltre all’ingresso libero per visitare le mostre del Mart, della Casa d’Arte Futurista Depero, della Galleria Civica di Trento e di Palazzo delle Albere, il Mart organizza un ricco programma di appuntamenti gratuiti tra cui laboratori, visite guidate e proiezioni:

ore 9-13: workshop È sostenibile? per le scuole medie di secondo grado

ore 10-18: proiezione dell’intervista a Carlo Petrini e première del film The Cute and the Useful di The Cool Couple

ore 18: Talk con gli artisti The Cool Couple (Simone Santilli e Niccolò Benetton), Marta Bianchi e Marta Cereda, presidente e curatrice di Careof.

11 ottobre

Alla ricerca delle nostre origini

ore 18 – Mart Rovereto, Sala conferenze

Presentazione del libro Alle origini della Guarigione: Sciamanesimo e Neuroteologia interverrà l’autore, l’antropologo David Bellatalla, accompagnato da musica live a cura di Luciano Bosi, Patrizio Ligabue, Elisa Cattani. Evento organizzato da MONTURA in collaborazione con Oriente Occidente.

22 ottobre

Notte Blu a Rovereto

dalle 18 alle 22 – Mart Rovereto e Casa Depero

Torna l’appuntamento con la Notte Blu: in occasione dell’anniversario delle Nazioni Unite la città di Rovereto e i suoi musei si accendono di blu per una notte straordinaria. Al Mart ingresso gratuito dalle 18 alle 22 alla mostra La forza del vero. I Pittori moderni della realtà con una speciale visita guidata alle 21. Anche alla Casa d’Arte Futurista Depero ingresso gratuito dalle 18 alle 22 e speciale visita guidata alle 19.

MEMBERSHIP

4 ottobre

Slow Art 1

Mart Rovereto

Prenotazioni entro il 4 ottobre

12 ottobre, ore 16.30

Visita alla mostra La forza del vero. I Pittori moderni della realtà.

Mart Rovereto

Prenotazioni entro il 10 ottobre

18 ottobre

Slow art 2. Confronto riguardo l’esperienza Slow Art

Mart Rovereto e online

28 ottobre

Visita preview alla mostra Achille Funi (1890-1972). Il volto, il mito

Mart Rovereto

Prenotazioni entro il 26 ottobre

29 ottobre

Visita preview alla mostra Adelchi Riccardo Mantovani

Mart Rovereto

Prenotazioni entro il 27 ottobre