MART – ROVERETO (TN) * APPUNTAMENTI FEBBRAIO 2023: « ARTISTI E IMMAGINI IN MOVIMENTO / L’ERESIA DELLA GIOVINEZZA, UN RITRATTO DI SYLVANO BUSSOTTI »

08.19 - lunedì 30 gennaio 2023

Gli appuntamenti del mese Giornate speciali! Nuova mostra! Metti in calendario: dal 28 febbraio il Palazzo delle Albere a Trento ospita le opere della grande artista ucraina Maria Prymachenko, icona dell’arte naïf. Domenica 5 febbraio ingresso gratuito in tutte le sedi con apertura dalle 10 alle 18.

Martedì 14 febbraio festeggia San Valentino al museo! Tutte le coppie entrano al Mart con un solo biglietto.

Dal 17 febbraio scopri il nuovo allestimento delle Collezioni del Mart! Per “farsi belle” le sale delle Collezioni rimarranno chiuse dal 7 al 16 febbraio.

Fino al 5 febbraio, ultimi giorni per visitare:

Adelchi-Riccardo Mantovani. Il sogno di Ferrara – Mart, Rovereto

Focus | Achille Funi. Il volto, il mito – Mart, Rovereto

Linus. Tutti i 690 numeri dal 1965 al 2022 – Palazzo delle Albere, Trento

2 febbraio

Altri Quadri. Artisti e immagini in movimento

ore 20.30 – Auditorium Melotti, Rovereto

Dall’incontro tra le tecniche del cinema e i linguaggi dell’arte nasce Altri Quadri, una vera e propria stagione dedicata ai video d’artista. Per favorire la partecipazione e il confronto con le artiste e gli artisti, la serata comincerà con un aperitivo e proseguirà con la proiezione del video. Quarto appuntamento con Zeus Machine. L’Invincibile (2019), regia di Zapruder.

Altri Quadri è un progetto Mart, Centro Santa Chiara, Oriente Occidente e Nuovo Cineforum Rovereto.

Scopri di più

5 febbraio

Mart Open DayMart Rovereto, Casa d’Arte Futurista Depero, Galleria Civica e Palazzo delle AlbereIn occasione della domenica gratuita al museo, il Mart propone visite guidate, laboratori per famiglie e un concerto in collaborazione con l’ Associazione Filarmonica Vuoi conoscere il programma completo? Clicca qui

FUORI SEDE

Paesi perduti? Dai territori alla mostra, e viceversa.A partire dai contenuti della mostra in corso alla Galleria Civica di Trento, una piccola rassegna di dialoghi dedicati a quei territori che, nonostante lo spopolamento, riescono a esprimere la propria capacità di ripensarsi.Programma realizzato in collaborazione con tsm/step Libreria Due Punti .18 febbraioore 10.30 – Libreria Due Punti, TrentoPresentazione del catalogo della mostra Paesi perduti. Appunti per un viaggio nell’Italia dimenticata con il curatore Gabriele Lorenzoni.Ingresso libero fino a esaurimento posti.21 febbraioore 18.30 – Cafè de la Paix, TrentoPresentazione del libro Voglia di Restare con Giulia Cutello e Flaviano Zandonai.Ingresso libero fino a esaurimento posti.