15.48 - martedì 29 agosto 2023

Sabato 2 settembre dalle ore 15.00 in piazza Dante a TRENTO con il COMIZIO del candidato a Presidente della Provincia di Trento MARCO RIZZO e con la presenza di tutti i candidati della lista DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE, raccoglieremo le firme dei residenti in provincia di Trento per partecipare alle elezioni. Si firma solo per una lista. Ogni firma è un grande valore.

*

Marco Rizzo