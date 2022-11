LILT – TRENTINO * SOLIDARIETÀ E RICERCA: « DONATO UN VIDEOPROIETTORE ALL’OSPEDALE S. CHIARA DI TRENTO, AL REPARTO RADIOTERAPIA ONCOLOGICA »

08.52 - martedì 29 novembre 2022

Dall’incontro tra LILT e un’azienda che è intervenuta economicamente agendo nell’anonimato allo scopo di sostenere un progetto di concreta utilità, è nata così l’idea di offrire un contributo al lavoro dell’U.O. di Radioterapia Oncologica donando un videoproiettore di ultima generazione in sostituzione a quello in uso, ormai obsoleto.

Il proiettore sarà installato nella sala dedicata ai consulti tra équipe mediche, lo spazio dove gli specialisti si incontrano, a volte anche virtualmente a distanza, al fine di elaborare un corretto e condiviso piano terapeutico. Date le sue alte prestazioni tecniche, il nuovo strumento consentirà la miglior visione e analisi delle immagini radiologiche, agevolando il lavoro dei medici e favorendo la qualità dell’assistenza prestata ai pazienti oncologici.

Nella foto: la consegna del videoproiettore con:

dr.ssa Valentina Vanoni Direttore dell’U.O. Radioterapia Oncologica Ospedale di Trento

dr. Salvatore Mussari U.O. Radioterapia Oncologica Ospedale di Trento

dr. Mario Cristofolini Presidente LILT

dott.ssa Valentina Cereghini Direttore LILT

LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento è un’Organizzazione di Volontariato nata nel 1958 che, con volontari formati, opera in campo oncologico per costruire una rete efficace di informazione e servizi dedicata agli ammalati, ai familiari e a tutta la comunità. Al centro c’è la persona: questo il cardine delle attività. Prevenzione primaria, diagnosi precoce, riabilitazione psicologica e fisioterapica, assistenza, sostegno alla ricerca: questi gli ambiti di impegno dell’Associazione, affrontati con trasparenza, scientificità e professionalità.