LA CIVICA * “UNA PROSPETTIVA DI GOVERNO“: « GOTTARDI E MASÈ PRESENTERANNO GLI OBIETTIVI DEL PARTITO, A TRENTO – INTERBRENNERO (8/7 – 16.00) »

14.17 - mercoledì 5 luglio 2023

È in programma il meeting Provinciale de “La Civica” che si terrà SABATO 8 LUGLIO alle ore 16.00 presso l’Auditorium dell’Interbrennero – in via Innsbruck 15 a Trento Nord.

In questa occasione, il Presidente de La Civica, Assessore Gottardi, insieme alla Consigliera Vanessa Masè e ad un gruppo di candidate e candidati alle prossime elezioni provinciali, presenterà pubblicamente gli obiettivi che il Partito si è prefisso di raggiungere – in continuità con quanto svolto fino ad oggi entro la coalizione di Governo – nel breve e nel lungo termine per il bene di tutta la Comunità Trentina.

*

Filippo Pataoner