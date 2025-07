INVALSI * PROVE 2025: «STUDENTI TRENTINI “PROMOSSI” CON RISULTATI SOPRA LA MEDIA IN ITALIANO – MATEMATICA – INGLESE / LIVELLO A1 IN INGLESE, 93% IN LETTURA E 89% IN ASCOLTO IN ALTO ADIGE, 91% E 90% IN TRENTINO» (PDF REPORT)

08.57 - giovedì 10 luglio 2025

In base alla vigente normativa, la rilevazione 2025, come nei precedenti anni, ha coinvolto tutti gli allievi e le allieve delle classi II e V di scuola primaria, delle classi III della scuola secondaria di primo grado, delle classi e dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado con una partecipazione alle prove molto soddisfacente (tavola 1.1) tale da garantire ampiamente la rappresentatività delle rilevazioni sia per le classi campione sia per quelle non-campione.

Il campione

Le prove INVALSI sono censuarie poiché interessano tutti gli allievi e le allieve delle classi indicate nel paragrafo precedente. Tuttavia, per garantire l’affidabilità dei dati alla base di qualsiasi comparazione viene estratto un campione casuale con metodo a due stadi: nel primo stadio sono campionate le scuole e nel secondo, di norma, due classi per ogni scuola selezionata allo stadio precedente. Nelle classi così selezionate lo svolgimento delle prove avviene alla presenza di un osservatore esterno che garantisce il pieno rispetto del protocollo di somministrazione1. Il campione nazionale è rappresentativo a livello del Paese, delle cinque macro-aree geografiche2 e anche delle regioni italiane per quasi tutti i gradi scolastici (II e V primaria, II e ultimo anno secondaria di secondo grado). Per la scuola secondaria di secondo grado il campione è rappresentativo anche di quattro macro-tipologie di scuola3.

Le figure 2.7.2.3 (Reading) e 2.7.2.4 (Listening) mostrano l’evoluzione a livello regionale della quota di alunni e alunne che raggiungono il livello A1, offrendo una panoramica comparativa dei risultati territoriali nel tempo, dal 2018 al 2025.

L’analisi conferma la persistenza di forti divari territoriali, con una netta distinzione tra le regioni del Nord e quelle del Mezzogiorno. Le regioni settentrionali, centrali e parte di quelle meridionali continuano a mostrare quote elevate e stabili, soprattutto in Reading, dove in molti casi i valori si attestano stabilmente oltre il 90%. Anche in Listening, nonostante valori mediamente più bassi rispetto a Inglese-Lettura, soprattutto nelle macro-aree geografiche del Nord Ovest e del Nord Est coloro che raggiungono il livello A1 sono presenti in misura maggiore. Nel Mezzogiorno il quadro è più critico. Sebbene si registrino miglioramenti nel tempo, questi risultati confermano l’esistenza di un divario strutturale ancora irrisolto.

