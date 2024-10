GUGLIELMI (FASSA) * CONSIGLIO PAT – VALDASTICO: «NEL 2016 LA GIUNTA PAT DI CENTROSINISTRA SI CONFRONTÒ UNA MATTINA, NOI CI IMPEGNIAMO DA TRE ANNI»

17.11 - sabato 12 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Ha destato un certo scalpore in aula il mio intervento che ha preso lo spunto dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa ieri dall’ex presidente Ugo Rossi (sotto link lancio Opinione – ndr)

Mi sono limitato a dire che la Giunta di centrosinistra, parole di Rossi, il 5 febbraio 2016 ha approvato un documento all’unanimità ( quindi tutti gli assessori di centrosinistra, anche del PD) che è stato poi sottoscritto ufficialmente dal Veneto e dal Ministero dei Trasporti, la Valdastico!

Ho aggiunto che questa soluzione prevedeva una uscita nella stupenda piana tra Levico e Caldonazzo e un collegamento con Mattarello attraverso la valle incontaminata del torrente Centa.

In tutta la campagna elettorale del 2018 poi persa da Ugo Rossi è stata presentata soltanto a Borgo Valsugana, perché probabilmente in Alta Valsugana nessuno si sarebbe presentato.

Durante quella campagna elettorale il Partito Democratico del Trentino, non più partner dell’uscente Presidente Ugo Rossi, girava in lungo ed in largo il Trentino sostenendo la propria storica opposizione a qualsiasi forma di Valdastico. Nel settembre 2015, ad esempio, il PD dichiarava come la propria “contrarietà alla Valdastico sia insuperabile […]”,

salvo poi pochi mesi dopo, con i propri esponenti in giunta, approvare proprio quel documento che tanto osteggiavano e osteggiano adesso in aula.

In conclusione ho chiarito che mentre il PD ed il centrosinistra continuano a parlare di confronto con i territori, che noi stiamo faticosamente portando avanti da quasi tre anni, loro si sono confrontati una mattina di febbraio del 2016, fra di loro, in Giunta, all’unanimità… per poi spiegare a noi, oggi, le ragioni e le regole del confronto democratico!

*

Luca Guglielmi

Consigliere ladino (Provincia autonoma Trento)