GRUPPO GPI – TRENTO * RELAZIONE FINANZIARIA AL 30/6/2022: « RICAVI +11,2% / EBITDA +22,7% (ASSEMBLEA STRAORDINARIA 31/10) » (PDF)

17.00 - mercoledì 14 settembre 2022

GPI H1 2022: RICAVI +11,2% EBITDA +22,7% TECNOLOGIE E SERVIZI STRATEGICI PER LA SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI SANITARI. ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 31 OTTOBRE 2022.

• Ricavi € 168,9 mln, +11,2% (H1 21: € 151,8 mln)

• Software e servizi IT: € 57,7 mln, +11,1% (H1 21: € 51,9 mln)

• Care e servizi amministrativi: € 87,6 mln, +9,1% (H1 21: € 80,3 mln)

• Altre ASA: € 23,6 mln Euro, +20,6% (H1 21: € 19,6 mln)

• Ricavi estero: € 15,9 mln, +1,9% (H1 21: € 15,6 mln)

• EBITDA € 17,3 mln +22,7% (H1 21: € 14,1 mln)

• IFN: € 170,5 mln (FY 21: € 155,4 mln)

OUTLOOK FY 2022: RICAVI > € 345 mln, EBITDA > € 52 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Gpi S.p.A. (GPI:IM), società leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fausto Manzana ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022, redatta secondo i principi contabili IAS/IFRS.

Fausto Manzana, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Gpi: «Nella prima metà dell’anno Ricavi ed EBITDA sono cresciuti in modo significativo. Un andamento che ci fa essere ottimisti: la stagionalità che ci caratterizza insegna infatti, che i primi sei mesi dall’anno determinano la qualità dell’accelerazione che ci conduce a fine anno. A ciò si aggiunge il fatto che tale crescita è quasi del tutto organica, elemento particolarmente significativo se si considera il contesto globale, segnato da incertezza e volatilità del mercato. La pandemia ha fatto comprendere quanto la Sanità sia centrale e strategica per la vita delle Nazioni: è fulcro della stabilità socioeconomica, perno dello sviluppo e volano di innovazione.

L’impiego della tecnologia rende i sistemi sanitari sostenibili a livello globale, è acclarato. Ecco perché gli investimenti previsti dal PNRR, integrati dalle risorse ordinarie, destinano oltre 18 miliardi alla Sanità. In tale contesto evolutivo Gpi ha le capacità e le caratteristiche per fare la propria parte. Il buon posizionamento ottenuto con la vincita degli accordi quadro Consip ci dà l’opportunità di metterci al servizio del Paese, forti della nostra storia. Mettiamo a disposizione la capacità di rispondere ai continui cambiamenti nella domanda di salute che richiede, sempre più, tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale applicata ai big data sanitari, la telemedicina e la robotica».