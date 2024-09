GIUNTA REGIONALE TN-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * FUEN: «APPROVATA LA DELIBERA DI ADESIONE ALL’UNIONE FEDERALISTA DEI GRUPPI ETNICI EUROPEI»

10.25 - lunedì 9 settembre 2024

La giunta regionale ha approvato la delibera di adesione all’Unione federalista dei gruppi etnici europei. La Regione autonoma Trentino – Alto Adige aderisce all’associazione Federal Union of European Nationalities (FUEN) / Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten – Unione federalista dei gruppi etnici europei, con sede a Flensburg in Germania con l’obiettivo di promuovere l’integrazione europea, sostenendo le attività di studio e di ricerca volte a promuovere l’unità europea.

È di grande pregio l’attività avviata dalla FUEN verso il mondo giovanile europeo con un impegno molto forte sul piano organizzativo e finanziario. Proprio la FUEN, infatti, ha costituito una sezione giovanile denominata „Jugend Europäischer Volksgruppen” (JEV) per creare uno spazio specifico per le organizzazioni giovanili all’interno della FUEN con l’intento di trattare i temi dell’integrazione europea e delle relative azioni necessari per la gioventù.

Questo passo rappresenta un impegno concreto verso la promozione dell’integrazione europea e il rafforzamento dei legami tra i gruppi etnici europei – ha spiegato l’assessore regionale all’integrazione europea Angelo Gennaccaro – sostenere i giovani nell’acquisizione di competenze e nella partecipazione attiva al processo di integrazione europea è essenziale per costruire un’Europa più inclusiva e coesa”.

///

MITGLIEDSCHAFT DER REGION TRENTINO-SÜDTIROL BEI DER FUEN ZUR UNTERSTÜTZUNG DER JUGENDPOLITIK UND DER EUROPÄISCHEN INTEGRATION

Die Regionalregierung hat die Mitgliedschaft bei der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) bestätigt

Die Autonome Region Trentino-Südtirol bestätigt ihre Mitgliedschaft bei der Federal Union of European Nationalities (FUEN) / Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten mit Sitz in Flensburg (D), die das Ziel verfolgt, die europäische Integration und die Einigung Europas durch Studien- und Forschungstätigkeit zu fördern.

Besonders wertvoll und wichtig ist die von der FUEN zugunsten der europäischen Jugend eingeleitete Tätigkeit, die einen starken Einsatz auf organisatorischer und finanzieller Ebene erfordert. In diesem Zusammenhang wurde die Jugendsektion „Jugend Europäischer Volksgruppen” (JEV) errichtet, um einen eigenen Bereich für die Jugendorganisationen innerhalb der FUEN selbst zu bilden, in dessen Rahmen die Themen in Bezug auf die europäische Integration und der diesbezüglichen notwendigen Aktionen für die Jugend behandelt werden sollen.

Es handelt sich um einen konkreten Schritt zur Förderung der europäischen Integration und zur Stärkung der Beziehungen unter den europäischen Volksgruppen – erklärte der Regionalassessor für die europäische Integration Angelo Gennaccaro. Es ist wichtig, das Bewusstsein der Jugendlichen und ihre aktive Beteiligung am europäischen Integrationsprozess zu fördern, um den Zusammenhalt und die Inklusivität Europas zu stärken”.