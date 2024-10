GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * GIUSTIZIA: KOMPATSCHER, «10 NUOVI ASSISTENTI GIUDIZIARI PER TRENTO, ALLEGGERIRÀ I CARICHI DI LAVORO»

11.34 - venerdì 4 ottobre 2024

Continua il lavoro della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol per colmare le lacune di personale negli uffici giudiziari del territorio

La giunta regionale ha approvato la graduatoria di merito per assumere 10 assistenti giudiziari a tempo indeterminato. Sono sette donne e tre uomini che andranno a collocarsi negli Uffici Giudiziari in provincia di Trento.

In Trentino sono 41 gli assistenti in servizio su Trento (6 uomini e 35 donne). Non tenendo conto di tre dipendenti a tempo determinato i posti ancora vacanti ad oggi sono 13 per completare la dotazione organica di 61 assistenti.

“Queste assunzioni rappresentano un passo importante per rafforzare il funzionamento del nostro sistema giudiziario – ha commentato il Presidente della Regione Arno Kompatscher – l’inserimento di nuovo personale permetterà di alleggerire i carichi di lavoro e di migliorare l’efficienza degli uffici giudiziari, un aspetto cruciale per garantire una giustizia rapida e accessibile ai cittadini. L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini e alle imprese un sistema giudiziario che sia all’altezza delle aspettative.”

A Bolzano, invece, ad essere in servizio sono 42 (8 uomini e 34 donne). Anche qui se non contiamo gli 8 assunti a tempo determinato scopriamo che ci sono ancora 18 posti vacanti per completare la pianta organica di 52 unità.

“Stiamo lavorando con costanza per colmare le lacune negli organici degli uffici giudiziari – ha commentato la Vicepresidente Giulia Zanotelli – queste nuove assunzioni e i concorsi in programma sono frutto di un impegno comune per garantire un servizio pubblico efficiente e rispondere alle esigenze di un territorio complesso come il nostro.”

A questo proposito, infatti, nei prossimi mesi si svolgerà un concorso per assumere a tempo indeterminato 15 funzionari giudiziari e 4 funzionari U.N.E.P.

///

JUSTIZ: 10 NEUE GERICHTSASSISTENTEN UND GERICHTS­ASSISTENTINNEN FÜR TRIENT

Die Region Trentino-Südtirol arbeitet laufend daran, neues Personal für die Gerichtsämter in Bozen und Trient zu finden

Die Regionalregierung hat die Rangordnung für die Einstellung von 10 Gerichtsassistenten/Gerichtsassistentinnen – sieben Frauen und drei Männern – mit unbefristetem Arbeitsverhältnis genehmigt. Diese werden ihren Dienst in den Gerichtsämtern der Provinz Trient aufnehmen.

41 Gerichtsassistenten und Gerichtsassistentinnen arbeiten derzeit in Trient (6 Männer und 35 Frauen). Ohne die drei Bediensteten mit befristetem Arbeitsverhältnis mitzuzählen, müssen noch 13 Stellen besetzt werden, damit die 61 vorgesehenen Planstellen für Gerichtsassistenten/Gerichtsassistentinnen vollständig belegt sind.

Der Präsident der Region Arno Kompatscher betont: „Das neue Personal trägt dazu bei, das Justizsystem zu stärken und die Effizienz der Gerichtsämter verbessern. Dies ist ein wesentlicher Aspekt, um eine schnelle Justiz mit einem leichten Zugang für alle Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten“.

Im Gerichtsamt in Bozen arbeiten zurzeit 42 Gerichtsassistenten und Gerichtsassistentinnen (8 Männer und 34 Frauen). Wenn man auch hier die 8 Bediensteten mit befristetem Arbeitsverhältnis nicht mitzählt, müssen noch 18 Stellen besetzt werden, damit die 52 Planstellen vollständig belegt sind.

Vizepräsidentin Giulia Zanotelli erklärt: „Wir arbeiten beständig daran, die Personallücken bei den Gerichtsämtern zu füllen. Diese Neueinstellungen und die geplanten Wettbewerbe sind das Ergebnis unserer gemeinsamen Bemühungen, einen effizienten öffentlichen Dienst zu gewährleisten und den Erfordernissen einer so komplexen Region wie der unseren gerecht zu werden“.

Diesbezüglich wird in den nächsten Monaten auch ein Wettbewerb für die Einstellung von 15 Höheren Beamten/Beamtinnen für Rechtspflege und 4 Höheren Beamten/Beamtinnen des Amtes für Zustellungen, Vollstreckungen und Proteste mit unbefristetem Arbeitsverhältnis stattfinden.