GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * FONDI PENSIONE: DALDOSS, « ATTENZIONE SU NON AUTOSUFFICIENZA E PROMOZIONE PENSIONE COMPLEMENTARE»

16.59 - venerdì 20 settembre 2024

Durante l’incontro con con i vertici di Pensplan Centrum S.pa. e i quattro Fondi Pensione partner l’assessore regione del Trentino – Alto Adige/Südtirol Carlo Daldoss ha tracciato le linee dei progetti futuri

Dare maggiore attenzione alla non autosufficienza e alla promozione della pensione complementare in particolare tra le generazioni più giovani. È questo l’obiettivo che ha presentato l’Assessore regionale alla previdenza sociale Carlo Daldoss durante l’incontro con i vertici di Pensplan Centrum S.pa. e i quattro Fondi Pensione partner (Laborfonds, Plurifonds, Raiffeisen Fondo Pensione Aperto e Pensplan Profi) dove ha posto l’accento su temi cruciali per il futuro della Regione

“Occorre una riflessione condivisa sull’andamento dei fondi e sull’importanza di affrontare in modo coordinato queste sfide – ha spiegato Daldoss ricordando gli studi condotti negli ultimi anni da Pensplan e più recentemente dall’Università di Bolzano – la non autosufficienza è una questione sempre più attuale e richiede un approccio di carattere regionale. L’aumento della longevità comporta una crescita delle situazioni di non autosufficienza, rendendo necessario un sistema di supporto efficiente e sostenibile”.

L’assessore ha sottolineato quanto sia importante il tema della Long Term Care (LTC) perché il rischio della perdita di autosufficienza è concreto visto e considerato che l’allungamento della vita comporta un aumento delle probabilità di dover affrontare un periodo di non autosufficienza. Inoltre, aumenteranno i costi dell’assistenza di lunga durata e potranno rappresentare un peso significativo sul bilancio familiare e sulle risorse pubbliche. Infine, ha ricordato come l’assicurazione LTC consente di mantenere un livello di vita dignitoso, garantendo cure adeguate e la possibilità di rimanere nel proprio ambiente familiare o in strutture dedicate.

Secondo Daldoss, affrontare questi temi non significa solo migliorare la qualità della vita per i cittadini, ma anche promuovere il territorio: “Un contesto sociale di qualità rende la nostra regione più attrattiva, sia per i residenti che per gli investitori – ha precisato l’assessore – offrire servizi più avanzati e rispondere alle esigenze della popolazione è un elemento chiave per lo sviluppo territoriale”.

Nell’ambito del potenziamento delle politiche di welfare, l’Assessore ha ribadito l’importanza di promuovere la pensione complementare come un secondo pilastro previdenziale. “È fondamentale sensibilizzare soprattutto i giovani sull’importanza di iniziare fin da subito a costruire un futuro più sicuro per sé e per le proprie famiglie” – ha concluso Daldoss –sottolineando la necessità di una comunicazione efficace e coordinata”.

///

RENTENFONDS: REGIONALASSESSOR CARLO DALDOSS: PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT UND FÖRDERUNG DER ZUSATZRENTE SOLLEN IM FOKUS LIEGEN

Im Rahmen des Treffens mit den Spitzenvertretern der Pensplan Centrum AG und der vier Partner-Rentenfonds hat Regionalassessor Carlo Daldoss die Schwerpunkte der zukünftigen Projekte umrissen

Die Pflegebedürftigkeit und die Förderung der Zusatzrente, vor allem bei den jüngeren Menschen müssen im Vordergrund stehen. So lautet das vom Regionalassessor für Sozialvorsorge Carlo Daldoss beim Treffen mit den Führungsspitzen der Pensplan Centrum AG und den vier Partner-Rentenfonds (Laborfonds, Plurifonds, Raiffeisen Offener Pensionsfonds und Pensplan Profi) erklärte Ziel, wobei er auch die für die Zukunft der Region besonders wichtigen Themen ansprach.

„Es ist notwendig, gemeinsam über die Entwicklung der Rentenfonds und die Bedeutung einer koordinierten Herangehensweise an diese Herausforderungen nachzudenken“, erklärte Daldoss, wobei er auf die in den letzten Jahren von Pensplan und kürzlich von der Universität Bozen durchgeführten Studien Bezug nahm. „Die Pflegebedürftigkeit ist ein immer dringlicheres Problem, das auf regionaler Ebene bewältigt werden sollte. Die steigende Lebenserwartung führt vermehrt zu Pflegebedürftigkeit, so dass ein wirksames und nachhaltiges Versorgungssystem unerlässlich wird“.

Der Regionalassessor betonte, wie wichtig das Thema der Pflegeversicherung sei, da die gestiegene Lebenserwartung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für den Verlust der Eigenständigkeit oder für Phasen der Unselbständigkeit mit sich bringe. Auch die Kosten für die Langzeitpflege werden steigen und könnten eine schwere finanzielle Belastung für die Familien und die öffentlichen Ressourcen darstellen. Er erinnerte außerdem daran, dass mit einer Pflegeversicherung ein würdevolles Leben und eine angemessene Pflege und die Möglichkeit, im eigenen Zuhause oder in geeigneten Einrichtungen zu bleiben, gewährleistet wird.

Laut Daldoss soll das Ansprechen dieser Fragen nicht nur die Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen steigern, sondern auch der Region als Ganzes zugutekommen. „Ein gutes soziales Umfeld macht unsere Region sowohl für die Einwohner und Einwohnerinnen als auch für Investoren interessanter. Fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen, sind Schlüsselelemente für die Entwicklung der Region“, erklärte der Regionalassessor.

Was die Stärkung der Sozialpolitik betrifft, betonte der Assessor, wie wichtig die Förderung der Zusatzrente als zweite Rentensäule sei. Vor allem junge Menschen sollen dafür sensibilisiert werden, bereits in frühen Jahren eine sichere Zukunft für sich selbst und die Familie aufzubauen. Hierzu sei eine effektive und koordinierte Kommunikation erforderlich.