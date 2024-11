GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * FAMIGLIA E LAVORO: DALDOSS, «STANZIATI 1,7 MILIONI ALLE PROVINCE, A SOSTEGNO DELLE FASCE PIÙ DEBOLI»

10.36 - sabato 30 novembre 2024

La Regione stanzia nuovi fondi a sostegno delle fasce più deboli. La giunta regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, su proposta dell’assessore Carlo Daldoss, ha approvato l’assegnazione di 1.733.655,44 euro dal fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione per l’anno 2024. Le risorse saranno suddivise in parti uguali tra le province autonome di Bolzano e Trento, ciascuna delle quali riceverà 866.827,72 euro.

L’obiettivo di questo finanziamento, istituito ai sensi della legge regionale n. 4/2014, è supportare politiche e interventi locali volti al miglioramento delle condizioni familiari e alla promozione dell’occupazione, in linea con le priorità dei due territori.

“L’assegnazione di queste risorse conferma l’impegno della regione a favorire iniziative che sostengano direttamente le famiglie e il mercato del lavoro – ha dichiarato l’assessore regionale Daldoss – grazie a questa misura, le province autonome avranno ulteriori strumenti per rafforzare i propri interventi nei settori delle politiche sociali e occupazionali, rispondendo ai bisogni specifici delle loro comunità.”

Le risorse saranno utilizzate per finanziare progetti già avviati o nuove iniziative mirate al benessere sociale e alla creazione di opportunità lavorative. Tra gli interventi previsti, si evidenziano programmi di supporto alle famiglie con figli, incentivi all’occupazione giovanile e iniziative per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

DIE REGION WEIST DEN AUTONOMEN PROVINZEN 1,7 MILLIONEN EURO ZUR UNTERSTÜTZUNG DER FAMILIEN UND DER BESCHÄFTIGUNG ZU

Neue Mittel von der Region für die sozial schwächeren Gesellschaftsschichten

Die Regionalregierung der Autonomen Region Trentino-Südtirol hat auf Vorschlag des Assessors Carlo Daldoss die Zuweisung von 1.733.655,44 Euro aus dem Regionalfonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung für das Jahr 2024 genehmigt. Die Mittel werden zu gleichen Teilen zwischen den Autonomen Provinzen Bozen und Trient aufgeteilt, die jeweils 866.827,72 Euro erhalten.

Mit dieser mit Regionalgesetz Nr. 4/2014 eingeführten Finanzierung sollen politische Maßnahmen und Initiativen auf lokaler Ebene unterstützt werden, die entsprechend den vorrangigen Bedürfnissen der beiden Gebiete auf die Verbesserung der Lebensbedingungen der Familien und die Förderung der Beschäftigung abzielen.

Regionalassessor Daldoss erklärte: „Die Zuweisung dieser Mittel ist ein klares Zeichen für die Bemühungen der Region, Initiativen zur direkten Unterstützung von Familien und Arbeitsmarkt zu fördern. Mit dieser Maßnahme stehen den Autonomen Provinzen weitere Instrumente zur Verfügung, um ihre Maßnahmen im Bereich der Sozial- und Beschäftigungspolitik zu stärken und auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Gemeinschaften einzugehen.“

Mit den Mitteln sollen bereits eingeleitete Projekte oder neue Initiativen finanziert werden, deren Ziel das soziale Wohlergehen sowie die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten ist. Zu den vorgesehenen Maßnahmen zählen Programme zur Unterstützung von Familien mit Kindern, Anreize für die Beschäftigung junger Menschen und Initiativen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.