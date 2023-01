GIPRO – TRENTO * RINNOVO CARICHE: « ELETTA PRESIDENTE L’ING. ROSALIA BERGAMIN, CONFERMATO VICEPRESIDENTE IL COMMERCIALISTA SAMUEL HAUSBERGHER »

11.08 - venerdì 13 gennaio 2023

Si è svolto nei giorni scorsi il rinnovo delle cariche del GiPro, il Tavolo d’Ambito Giovani e professioni della Provincia Autonoma di Trento: l’associazione riunisce giovani professionisti under 39 in rappresentanza di oltre 20 ordini e collegi professionali della Provincia di Trento, che ogni giorno collaborano per promuovere progetti per i giovani professionisti, per gli studenti e per i cittadini.

È stata eletta presidente l’ing. Rosalia Bergamin, laureatasi nel 2015, che ha da subito creduto nell’importanza delle iniziative rivolte ai giovani che entrano nel mondo del lavoro. Dal 2018 è iscritta al GiPro e ha deciso di candidarsi perché crede nel valore di un Tavolo costituito da professionisti che, dopo aver completato percorsi di formazione diversi, intendono collaborare e creare rete, per essere parte attiva nel governare i repentini cambiamenti economico e sociali che stiamo vivendo.

Il GiPro, dal 2016 al 2022, è stato presieduto dal notaio Luigi Rivieccio che ha portato avanti le numerose iniziative del Tavolo, tra cui il Festival delle Professioni, l’evento del GiPro che si tiene a fine novembre.

È stato confermato vicepresidente il commercialista Samuel Hausbergher, già in carica dal 2019; il Referente Tecnico e Manager Territoriale del Tavolo è l’avv. Gaia Volta, presente sin dai primi anni di vita dell’Associazione.

Era la primavera del 2008 quando la Provincia Autonoma di Trento ha avviato la costituzione del Tavolo “Giovani e Professioni” con l’obiettivo di creare un collegamento tra territorio e professioni. Si trattava – citando l’allora presidente della Provincia, Lorenzo Dellai – della prima esperienza territoriale in cui si tenta di creare un collegamento permanente fra gli ambiti professionali e la sfera politica, conformemente alle previsioni della legge provinciale 5 del 2007.

Al Festival delle Professioni, che rappresenta l’iniziativa di maggior richiamo e successo, l’associazione affianca numerosi altri eventi e progetti, ad esempio quelli contenuti nel POG-Piano Operativo Giovani (mediante selezione e finanziamento di idee progettuali rivolte ai giovani professionisti), gli interventi informativi in scuole ed università (per aiutare i ragazzi ad orientarsi nel loro futuro lavorativo) e gli eventi di formazione interna nell’ambito delle soft skills e del lavoro in Team.