“GENERAZIONE TRENTO” * CONFERENZA STAMPA 2/5 – 11.30: «CON “RETE CITTADINI” IL TEMA, “BYPASS, POZZO SENZA FONDO” / I NOSTRI INTERVENTI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE» (DIRETTA VIDEO STREAMING “OPINIONE”)

11.38 - venerdì 2 maggio 2025

Riprese video: Maurizio Daldon

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

QUESTA CONFERENZA STAMPA HA LO SCOPO DI

FARE IL PUNTO SUL BYPASS FERROVIARIO, DA NOI

DEFINITO: “UN POZZO SENZA FONDO”.

IN QUASI QUATTRO ANNI LA CITTÀ ED I CITTADINI DI

TRENTO SONO DIVENTATI OSTAGGI DI RETE

FERROVIARIA ITALIANA. CONSEGNATI DA

UN’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE HA SEMPRE

RISPOSTO CON MENZOGNE A TUTTE LE ISTANZE DEI

VARI COMITATI.

ORA PERÒ TUTTO VIENE A GALLA

CLAMOROSAMENTE. UNA GIUNTA COMUNALE CHE

NON HA MAI SAPUTO IMPORRE CHIAREZZA SULLE

SCELTE DI RFI. SEMPRE OMISSIVA E BUGIARDA CON

I CITTADINI.

I COSTI, EVAPORATO IL PNRR, SONO SALITI DA 930

MILIONI AD UN MILIARDO E SETTECENTO MILIONI,

CON BUONA PACE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI

CHE MINIMIZZA. CON PROMESSE CHE FA DA DUE

ANNI SEMPRE SMENTITE.

ORA SIAMO AL “REDDE RATIONEM”, DOVE TUTTO

APPARE CHIARO. IN PRIMIS L’ATTEGGIAMENTO

SUCCUBE DELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE

COMUNALE CHE COME DETTO, CI HA CONSEGNATO

MANI E PIEDI A RFI ED AL CONSORZIO

COSTRUTTORE.

MARTINA MARGONI EVIDENZIERÀ LE MENZOGNE

CHE IN QUASI QUATTRO ANNI CI HANNO

RACCONTATO, UNA VERA E PROPRIA TRUFFA NEI

CONFRONTI DELLA CITTÀ DI TRENTO E DEI SUOI

CITTADINI.

SPERIAMO CHE IL 4 MAGGIO I CITTADINI SI

RICORDINO DI QUESTO QUANDO VOTERANNO….

E CHE SCELGANO GENERAZIONE TRENTO.

