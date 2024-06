GDF E POLIZIA POSTALE – TRENTO * «FRODI INFORMATICHE, DUE LE PERSONE AGLI ARRESTI DOMICILIARI»

10.10 - giovedì 20 giugno 2024

In data 14 giugno 2024 il C.O.S.C. di Trento ha dato esecuzione ad una ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di due soggetti, C.O.M. e A.A., in quanto ritenuti responsabili di frodi informatiche.

Le indagini, condotte dalla Polizia Postale e dal Gruppo Guardia di Finanza di Trento, sono scaturite dalla denuncia del rappresentante legale di una società trentina che ha segnalato come il pagamento rivolto verso uno dei propri fornitori fosse stato, invece, dirottato verso un IBAN sconosciuto, poi rivelatosi intestato ad uno degli indagati.

Accurate investigazioni hanno permesso di giungere alla ricostruzione, allo stato delle investigazioni ritenuta fondata dal GIP, della tecnica utilizzata per la commissione dei reati. In particolare, l’attività d’indagine ha consentito di rilevare come la modifica delle coordinate bancarie di destinazione delle transazioni commerciali venisse operata attraverso l’inoculazione di un sofisticato file digitale malevolo chiamato “BOT” in grado di interporsi in una comunicazione digitale per alterarla, gestirla o reindirizzarla all’insaputa dei soggetti agenti.