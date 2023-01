GARDA FIERECONGRESSI * “SCHUH AND GARDABAGS“: « SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE, LE PAROLE CHIAVE CHE CARATTERIZZANO LA NUOVA AREA “BUSINESS CLUB“ »

19.54 - martedì 17 gennaio 2023

Da sempre la vocazione di Expo Riva Schuh & Gardabags è quella di mettere in contatto e far incontrare le persone creando opportunità di business, favorendo lo scambio di conoscenza e promuovendo spazi di formazione e aggiornamento su progetti che siano rilevanti e di impatto nel settore degli accessori moda. Dalla collaborazione fra Riva del Garda Fierecongressi e DDM Branding, agenzia internazionale di comunicazione con sedi in Italia e negli Stati Uniti, è scaturito un progetto innovativo, sostenibile ed utile: il Business Club.

Un’area, all’interno dello spazio fieristico, è stata dedicata a ospitare, su invito, il pubblico di rilievo delle varie manifestazioni. Un’area di accoglienza in cui potersi rilassare prima di rigettarsi nella frenesia della fiera, ma anche un punto strategico per molte e diverse attività, grazie alle diverse aree che la caratterizzano: un caffè, un bistrot, una zona relax e una zona meeting.

Nella Sala Meeting, su prenotazione, hanno potuto riunirsi fino a 10 persone. Location perfetta per incontri e riunioni importanti.

Il Bistrot prevede 40 posti destinati agli ospiti che vorranno pranzare oppure organizzare conviviali incontri di business. Proprio in questo spazio, nella prima giornata di fiera, è stato organizzato l’evento Wine & Shoes, curato da AIS – Associazione Sommelier del Trentino.

Anche l’Open Bar si è prestato perfettamente per una pausa rilassante o un aperitivo di lavoro, anche grazie alla maestria dell’Associazione Cuochi Trentini, incaricata di prendersi cura della parte Bistrot e Open Bar.

Il visual dell’area si compone di linee blu armoniche e ondulate che si incontrano, richiamando l’idea di unione come punto d’incontro, simbolo e valore fondante del Business Club. Il Business Club è realizzato con i materiali di PolyPiù, sinonimo di esperienza nell’edilizia civile e industriale, che realizza materiali in policarbonato molto resistenti. Pannelli interamente riciclabili a fine vita e che quindi permettono a Riva del Garda Fierecongessi di tenere fede ai propri valori fondamentali legati al tema sostenibilità. Il Business Club ha debuttato nell’edizione di gennaio 2023 di Expo Riva Schuh & Gardabags, per poi caratterizzare tutte le manifestazioni fieristiche rivane fino a tutto il 2024.