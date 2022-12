GARDA DOLOMITI SPA * “ACADEMY: « “SCUOLA DI TURISMO” IMPRONTATA SULLE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO, NEL PRIMO ANNO 50 GLI INCONTRI »

13.39 - lunedì 19 dicembre 2022

Formazione al top per un turismo di qualità: che successo la Garda Trentino Academy. Il nuovo servizio di Garda Dolomiti S.p.A. dedicato al coaching per gli operatori del territorio ha offerto nel corso del primo anno circa cinquanta incontri con oltre mille partecipanti complessivi. Tra gli ultimi appuntamenti dell’anno il viaggio studio fra Alto Adige e Passo del Brennero.

L’obiettivo di consolidare come destinazione di qualità un comprensorio sempre più ampio e variegato come quello di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. passa da molti e diversi strumenti, ma non può prescindere dalla crescita degli operatori.

Per questo, fra le molte novità proposte da APT Garda Dolomiti ai suoi soci nella sua mission come ente gestore del territorio, spicca Garda Trentino Academy – una “scuola di turismo” improntata sulle caratteristiche del territorio, volta a informare e formare sui temi più strategici per lo stesso attraverso incontri, best practice e workshop con professionisti a livello nazionale. Nel primo anno, Garda Trentino Academy ha offerto circa cinquanta incontri, fra i quali i clinic con i travel blogger Andrea Petroni ed Ezio Totorizzo, e fatto registrare oltre mille partecipanti complessivi.

“Abbiamo ideato questa piattaforma per offrire occasioni di incontro e confronto, di crescita personale e professionale, di condivisione e di scambio, ma anche un contenitore per aiutare gli operatori a valorizzare al meglio l’intera offerta a disposizione. I risultati di quest’anno a livello di partecipazione sono un’ulteriore prova che siamo sulla direzione giusta per raggiungere il nostro obiettivo di rafforzare il tessuto turistico locale e proseguire il nostro cammino verso una destinazione di qualità sempre più alta” – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Fra le proposte della Academy non sono mancati i momenti di scoperta del territorio, fondamentali soprattutto in un ambito dai confini estesi, che dal Garda Trentino abbraccia Comano, la Valle di Ledro e la Valle dei Laghi. Nei giorni scorsi, un gruppo di circa quaranta partecipanti, tra amministratori e operatori del territorio, si è invece spinto fuori provincia per un viaggio formativo in Alto Adige.

L’itinerario ha fatto una prima tappa al Brennero per il progetto BBT (Galleria di Base del Brennero), elemento centrale del corridoio Scan-Med che collega Helsinki (Finlandia) con La Valletta (Malta): l’opera – che sarà operativa dal 2032 – prevede un sistema di 230 km di gallerie tra Austria e Italia, 154 dei quali già scavati. Si tratta di un’opera di un’importanza prioritaria per il collegamento tra nord e sud Europa, sia per quanto riguarda le persone che, in particolare, le merci (oggi transitano al Brennero 2.5 milioni di mezzi pesanti all’anno, in costante aumento). Consentirà di ridurre notevolmente i tempi di percorrenza (per i treni passeggeri si passerà dagli attuali 80 a 25 minuti e per le merci da 105 a 35 minuti) e di aumentare il numero di treni in transito (oggi sono circa 150 al giorno, in futuro si potrà arrivare a 400), grazie all’eliminazione delle pendenze (la galleria è scavata alla base della montagna) e al conseguente aumento delle velocità. Sarà il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo e prevede un investimento di 8,8 miliardi di euro.

“La scelta di visitare questa opera insieme ai nostri amministratori ed operatori è per rendersi conto di quello che sarà il suo impatto, che impone la necessità di studiare bene il cosiddetto ultimo miglio. Guardando alla nostra realtà, il rischio infatti è che un potenziale ospite impieghi meno tempo ad arrivare da Monaco a Rovereto che da Rovereto a Riva del Garda, dimostrazione di quanto la questione viabilità sia di fondamentale importanza, oggi e ancor di più in futuro” – ha sottolineato il Presidente dell’APT Rigatti.

La seconda tappa del viaggio-studio ha portato il gruppo in visita al My Arbor Wellness Plose Hotel a S. Andrea (BZ), un’eccellenza nel campo della ricettività: un hotel immerso nel verde, costruito come una sorta di enorme palafitta tra gli alberi, dove il legno è dominante e la cui filosofia si fonda sui concetti di natura e libertà.

Alcuni appuntamenti sono già stati fissati sul calendario del prossimo anno – tra i quali un workshop con Antonio Miano sul tema delle risorse umane nel turismo (24 gennaio), un percorso su come “Portare al successo una struttura ricettiva” con Accademia d’Impresa (dal 15 febbraio), diversi incontri dedicati ai social tra cui anche il ritorno di Ezio Totorizzo (sulle tematiche di Instagram avanzato e Whatsapp) e incontri dedicati alle regole di comportamento per una sana gestione e focus sul passaggio generazionale con Paolo Giovanazzi e Fabiano Chizzola (3 e 4 aprile) – ma la lista di incontri è in continuo aggiornamento per offrire agli operatori sempre nuove opportunità di formazione.