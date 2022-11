GALATEO (FDI) * SCUOLA ALTOATESINA: « IL PROBLEMA È LA NON CONOSCENZA, NEPPURE DI UNA DELLE DUE LINGUE LOCALI »

15.40 - venerdì 11 novembre 2022

Scuola, Galateo (FdI): problema centrale è la non conoscenza di neppure una delle due lingue locali da una percentuale sempre più alta di studenti. Intervenendo in aula nel corso della trattazione della mozione “Strategia per l’istruzione 2030” presentata dal gruppo Verde il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Galateo ha evidenziato che il problema centrale della scuola altoatesina è quello della presenza nelle classi italiane e tedesche di una percentuale sempre più grande di persone che non conoscono non solo tutte e due le lingue locali, ma nemmeno una di queste ciò comporta poi un forte rallentamento nello svolgimento del programma di studi.

“In entrambe le sovrintendenze scolastiche – ha aggiunto Galateo – vi è il problema della mancanza di personale di sostegno per gli alunni soggetti alla legge 104, mentre la figura professionale del “collaboratore scolastico” introdotta in Alto Adige non porta in realtà beneficio concreto al sistema scuola, sia italiana che tedesca. La scuola italiana poi soffre di una disparità di trattamento, di formazione e di reclutamento del personale docente rispetto a quella tedesca“.

“Bisogna invece costruire un sistema partecipato – ha proseguito l’esponente di Fratelli d’Italia ricordando i casi di bambini di madrelingua italiana che venivano respinti o comunque disincentivati dall’iscrizione nelle scuole in lingua tedesca. Le famiglie oggi vogliono iscrivere sempre di più i loro figli nelle scuole tedesche per far loro imparare il tedesco, le scuole tedesche si oppongono affermando di essere degli istituti scolastici e non delle scuole di lingue. A Bolzano oggi nella scuola tedesca ci sono classi dove gli iscritti di madrelingua sono inferiori al 10% del totale degli alunni. Un problema da analizzare concretamente e senza ideologia – ha concluso Galateo – per ripensare alla scuola altoatesina in maniera partecipata.”

