FUTURI COMUNI – TRENTINO * PELLIZZANO: « PRIMA TAPPA DEL TOUR, CON LA SINDACA TOMASELLI, L’ASSESSORE DI DIMARO FOLGARIDA KATZEMBERGER E LA DIRIGENTE SCALFI »

16.25 - martedì 7 febbraio 2023

PRIMA TAPPA DEL TOUR IN 100 COMUNI DI FUTURI COMUNI

Grandissima partecipazione ieri 6 febbraio a Pellizzano per il primo incontro del tour in 100 comuni dell’associazione Futuri Comuni.

Il tour, dal titolo “Dalle comunità, per la comunità” ha un programma ambizioso: dare ascolto ai “comuni ai margini”, quei comuni che troppo spesso la politica dimentica e a cui non arrivano risposte.

Alla serata hanno partecipato la sindaca di Pellizzano Francesca Tomaselli, l’assessore al turismo di Dimaro Folgarida Marco Katzemberger e la dirigente Laura Scalfi.

I tre relatori hanno toccato i temi del turismo, della mobilità, della scuola e di cosa voglia dire essere amministratori di un comune di montagna.

Grande spazio è stato dato anche alla sanità, tema percepito anche dai tanti cittadini presenti come una delle tematiche con più criticità in Trentino. In particolare, si è registrato come sul punto prelievi di Pellizzano (punto fondamentale per garantire i servizi sanitari in Val di Sole in una zona di montagna che va dal Passo del Tonale per arrivare in val di Peio) non siano giunte risposte da parte della politica provinciale.

Moltissime sono state poi le risposte al sondaggio promosso dall’associazione per mappare i bisogni e i suggerimenti da parte degli abitanti di Pellizzano.

Il tour continua questa sera (7 febbraio) alle ore 20:30 a Lona Lases. Seguiteci sui social o sul sito www.futuricomuni.it per maggiori informazioni.