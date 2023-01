FUNIVIA CIAMPAC – VAL DI FASSA (TN) * INIZIATIVA “DIETRO LE QUINTE DELLO SCI”: « PER SCOPRIRE I SEGRETI DELLA PREPARAZIONE PISTE (DAL 5/1 AL 6/4) »

11.01 - lunedì 2 gennaio 2023

Bello arrivare in quota e trovare la neve immacolata pronta ad essere solcata con sci e tavole, ma come si preparano le piste? Come funzionano i cannoni della neve programmata e come è fatta la cabina di comando di un gatto delle nevi? Per scoprire questi e altri curiosi retroscena, l’area sciistica del Ciampac, raggiungibile in una decina di minuti da Alba di Canazei a bordo di una modernissima telecabina da 10 posti, organizza l’iniziativa “Dietro le quinte dello sci”. Un appuntamento settimanale, in programma ogni giovedì alle 14.30, a partire dal 5 gennaio al 6 aprile, da vivere fianco a fianco con i professionisti della neve che ogni giorno assicurano piste perfette.

A completare l’esperienza, della durata di circa due ore, uno spettacolare aperitivo al tramonto presso il Rifugio Crepa Neigra, con vista sul gruppo del Sella e il Piz Boè. Al termine, si potrà scendere a valle comodamente in telecabina o sci ai piedi prima della chiusura delle piste.La proposta, disponibile anche in inglese, è proposta ad un costo di 20 euro per adulti e 10 per bambini; gratuita sotto i 3 anni. Per info e prenotazioni contattare il numero 0462 608851.

La novità si affianca ai due percorsi panoramici ad anello per ciaspole, a 2.000 metri, inaugurati a fine dicembre e che già in questi primi giorni stanno riscuotendo un grande successo. A completare l’offerta della skiarea, il campo scuola, piste per ogni difficoltà, rifugi dove gustare il meglio dell’enogastronomia fassana, parco giochi sulla neve e percorso “fun” con dossi e tunnel.