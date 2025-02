18.41 - sabato 22 febbraio 2025

La solidarietà mia e della città alla poliziotta brutalmente aggredita qualche sera fa a Trento.

È una violenza che ci lascia sgomenti. A Trento non c’è spazio per chi discrimina.

Dobbiamo dirlo con forza e lavorare su una cultura del rispetto, cominciando dai nostri bambini. E mi auguro che i tifosi veri sappiano per primi isolare persone che con i valori dello sport nulla hanno a che fare.