FRANCO IANESELLI * TRENTO: «L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CREERÀ UNA SPIAGGETTA SUL TORRENTE FERSINA, PER UN PARCO FLUVIALE URBANO»

16.59 - mercoledì 26 febbraio 2025

Oggi che il cielo è grigio, si può sognare l’estate pensando alla spiaggetta che l’Amministrazione comunale ricaverà sulle sponde del torrente Fersina, alla confluenza con il rio Salè, vicino al parco Langer. È l’inizio di un progetto che vuole trasformare le rive del Fersina (anzi, della Fersina, come si diceva un tempo) in un parco fluviale urbano dove rilassarsi, prendere il sole, passeggiare, stare al fresco nelle giornate estive.

I lavori inizieranno tra qualche mese e prevedono la costruzione di una gradonata per scendere nell’alveo, la sistemazione delle isole di ghiaia, l’inserimento di massi per facilitare l’attraversamento e la creazione di un’area verde. Non sarà un intervento invasivo, ma una riqualificazione, che ci consentirà di avvicinarci a un ambiente che è selvaggio e insieme urbano. Una vera meraviglia, che merita di essere valorizzata e conosciuta.