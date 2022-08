FORTE POZZACCHIO (TN) * “IL FILO ROSSO“: « DUE PERSONE ACCOMUNATE DALL’AMORE PER LA PAROLA, LIONELLO FIUMI ED EUGENIO MONTALE (20/8) »

11.20 - domenica 14 agosto 2022

Reading poetico in due tempi. Forte Pozzacchio – Werk Valmorbia, Touring Club Italia Trentino, Associazione Quercus, in collaborazione con Zagreo – Associazione Culturale uniscono le forze e presentano uno spettacolo unico nel suo genere.

Un filo rosso si stende dal centro di Rovereto a Pozzacchio, da Palazzo Betta Grillo a Forte Pozzacchio – Werk Valmorbia.

Ai due estremi due persone accomunati dall’amore per la parola: Lionello Fiumi ed Eugenio Montale.

Il primo, quasi misconosciuto poeta, nato a Rovereto proprio a palazzo Betta Grillo, il secondo, uno dei giganti della letteratura italiana, legato per le vicende della vita alla Vallarsa e al Forte saranno i protagonisti di questo reading poetico in due tempi.

Si inizia a Palazzo Betta Grillo alle ore 15.00 e si prosegue, spostandoci fisicamente da un luogo all’altro, a Forte Pozzacchio alle ore 18.00 per la seconda parte di questo esperimento artistico che mette in connessione due poeti e due luoghi molto amati del territorio.

𝐁𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢

Ingresso allo spettacolo comprensivo di entrambe le tappe.

Adulti: € 10

Bambini 7/14 anni: € 8

Bambini 0/6 anni: Ingresso gratuito

Soci Touring Club Italia e Associazione Quercus: € 8

In occasione dell’evento non è prevista scontistica per possessori Museum Card e Trentino Guest Card.

𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐏𝐄𝐓𝐓𝐀𝐂𝐎𝐋𝐎

Per prenotare il proprio posto e l’eventuale pic nic e visita guidata, è necessario compilare il form che trovate al seguente link:

https://forms.gle/Y2jHNGs1nQQ4MLzV7

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐧𝐨𝐭𝐭𝐮𝐫𝐧𝐚 𝐞 𝐩𝐢𝐜 𝐧𝐢𝐜 𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨𝐧𝐭𝐨

Al termine dell’evento sarà possibile prendere parte alla visita guidata in notturna (ore 21.00). Il costo della visita guidata è di € 5 a persona.

Prenotazione obbligatoria.

Per i partecipanti allo spettacolo sarà possibile, su prenotazione, partecipare al pic nic al tramonto al forte.

Il menù, con prezzi dedicati ai partecipanti allo spettacolo, è il seguente:

BAG ADULTI

Panino con speck e formaggio di malga, insalata, macedonia di frutta, dolce, acqua nat da 1/2 con calice di vino compreso

BAG BAMBINI

Panino con speck e formaggio di malga, macedonia di frutta, dolce, lattina bibita (a scelta tra coca cola, fanta, lemon soda, thè pesca o limone)

BAG ADULTI VEGETARIANA

Insalata ricca, fetta di formaggio di malga, macedonia di frutta, dolce, acqua nat da 1/2 con calice di vino

Non sono disponibili varianti per intolleranze alimentari in quanto il luogo di confezionamento non permette di effettuare preparazioni sicure per intolleranze.

Prezzo bag pic-nic 15,00€ adulto

Prezzo bag pic-nic 10,00€ bambino

PRENOTAZIONI PIC NIC ENTRO 19/8/2022

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢:

info@fortepozzacchio.it o al numero di telefono +39 345 126 7009 (anche Whatsapp)