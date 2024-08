FORTE POZZACCHIO (TN) * “A CACCIA NELLA STORIA“: «UN NUOVO APPUNTAMENTO PER BAMBINI CORAGGIOSI E CURIOSI, IL 18/8 ORE 15.00»

08.52 - giovedì 15 agosto 2024

Un nuovo appuntamento per bambini coraggiosi e curiosi! Domenica 18 agosto, alle ore 15.00, aspettiamo i nostri giovani avventurieri per una nuova divertente data di “A caccia nella storia!” Indovinelli, curiosità, indizi da seguire e tanto divertimento per tutta la famiglia ti aspettano!

Per motivi organizzativi le iscrizioni devono avvenire entro le ore 12.00 del giorno precedente al laboratorio.

