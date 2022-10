FONDAZIONE CASSA RURALE TRENTO * “PAROLE GENTILI – PARLARSI TRA GENERAZIONI”: « IL LINGUAGGIO AIUTA A COSTRUIRE IL MONDO IN CUI VIVIAMO, DUE GLI INCONTRI (IL 10 E 24/10) »

16.51 - venerdì 07 ottobre 2022

I confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo” diceva il filosofo austriaco Ludwig Wittgestein. Il linguaggio aiuta a costruire il mondo in cui viviamo, il mondo da cui proveniamo e il mondo in cui vorremmo vivere. Su questi argomenti la Fondazione Cassa Rurale di Trento, guidata dalla presidente Rossana Gramegna, proporrà due incontri in calendario il prossimo ottobre. “Rifletteremo insieme sulle parole che riceviamo dalla nostra storia, collettiva e familiare – spiegano gli organizzatori – per interrogarci su quali parole utilizziamo oggi e su come ci permettono di entrare in relazione tra generazioni diverse – adulti, anziani e giovani”.

I due incontri (inizio alle ore 18) saranno ospitati alla Sala Nones di Palazzo Benvenuti, in via Belenzani a Trento, nel cuore del capoluogo, a pochi passi da Piazza Duomo.Si inizia lunedì 10 ottobre, con “Parole al passato, parola al futuro”. Si cercherà di dare riposta ad alcuni interrogativi. Tra questi: cosa ci viene tramandato e cosa vogliamo tramandare nell’incontro tra generazioni? Quale bagaglio di parole e significati ci hanno regalato le generazioni che ci hanno preceduto e quali vogliamo lasciare in eredità alle generazioni future? Relatori: Marco Odorizzi (direttore Fondazione Alcide Degasperi) ed Enrica Tomasi (formatrice e coach).

Due settimane dopo, lunedì 24 ottobre, focus dedicato a “Ci capiamo? Roger, mi ricevi?” su alcuni interrogativi tipici del tempo coevo. Ad esempio: riusciamo ancora a comprenderci oppure utilizziamo parole diverse, attribuendo loro significati diversi? Siamo ancora in grado di trasmettere l’essenza di ciò che vogliamo comunicare? Relatori: Giulia Tomasi (psicoterapeuta e operatrice Associazione Auto Mutuo Aiuto di Trento) ed Emanuele Corn (docente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento).

Gli incontri sono realizzati in collaborazione con Associazione Auto Mutuo Aiuto di Trento.

Per saperne di più e iscriversi: www.fondazionecrtrento.it o https://www.automutuoaiuto.it/parolegentili/

La partecipazione agli incontri è gratuita.