FMST * “DON LORENZO MILANI“: « UN DOCUMENTARIO SUL PRETE DI “BARBIANA“ CHE È SEMPRE STATO DALLA PARTE DEGLI ULTIMI »

14.14 - venerdì 12 maggio 2023

A 100 anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani, la Fondazione Museo storico del Trentino ha prodotto un documentario sul prete di Barbiana che è sempre stato dalla parte degli ultimi. Nacque il 27 maggio 1923 a Firenze, morì il 26 giugno 1967, sempre a Firenze. Don Lorenzo Divenne un punto di riferimento per la scuola e per l’inclusione sociale. A Barbiana portò avanti l’esperienza di una scuola contro l’emarginazione.Il suo impegno per la formazione degli studenti di famiglie povere fu costante.

Il video è prodotto dalla Fondazione Museo storico del Trentino, in collaborazione con la Fondazione Don Lorenzo Milani. È stato girato alla scuola di Barbiana e realizzato anche grazie alle interviste ai protagonisti di ieri e di oggi, fra cui lo scrittore Eraldo Affinati.

Un prete esiliato a Barbiana, nel cuore del Mugello. Non un vero paese, nemmeno un villaggio; Barbiana è una chiesa con la canonica. Le case, una ventina in tutto, sono sparse nel bosco e nei campi circostanti, isolate tra loro.

Lì, sul finire degli anni ’50 e fino al 1968 si fece scuola. Una scuola nuova per recuperare i bocciati e coloro che avevano abbandonato gli studi o non potevano proseguirli. Un scuola per l’emancipazione delle classi povere. Don Lorenzo, assieme a qualche decina di ragazzi, cambiarono la scuola italiana. Lettera a una professoressa, il libro scritto dagli studenti di Barbiana insieme al religioso più di 50 anni fa, ha costituito un atto d’accusa nei confronti della scuola tradizionale, definita: “Un ospedale che cura i sani e respinge i malati”. Da allora la scuola italiana non fu più quella di prima.

Il video è pubblicato sul canale YouTube della Fondazione Museo storico del Trentino al seguente indirizzo: https://youtu.be/d6rjPytz1OA. Sarà trasmesso anche su Telepace Trento, canale 12 del digitale terrestre, all’interno dello spazio History Lab Live. sabato 27 maggio alle ore 21.00 e in replica alle 22.30.

Chi desiderasse organizzare un incontro con esperti del pensiero di don Milani può inviare una email a info@museostorico.it