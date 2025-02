FIOM – FIM – UILM * SCIOPERO METALMECCANICI: «ADESIONE OLTRE L’80% NELLE INDUSTRIE TRENTINE, LA PROTESTA FINO ALLA RIPRESA DELLA TRATTATIVA NAZIONALE»

19.12 - lunedì 24 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa pubblicata nel sito https://www.cgil.tn.it/news) –

** Immagine creata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale – Chat Gpt **

Sciopero metalmeccanici. Adesione oltre l’80% nelle principali industrie trentine. Fiom, Fim e Uilm: la protesta non si ferma fino a quando non si riaprirà la trattativa per il rinnovo del Contratto Nazionale. Salari, riduzione dell’orario e contrasto alla precarietà le principali richieste.

I metalmeccanici tirano dritto. Non si arresta, infatti, la protesta delle tute blu per ottenere il rinnovo del Contratto Nazionale del comparto industria, che in provincia riguarda circa 12.000 lavoratrici e lavoratori.

In tutte le aziende metalmeccaniche italiane sono in corso le mobilitazioni, indette unitariamente da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil.

In Trentino oggi lavoratrici e lavoratori metalmeccanici hanno incrociato le braccia per l’intera giornata, con un’adesione massiccia nelle principali industrie locali. Nei reparti produttivi l’adesione è stata pressocché totale alla Meccanica del Sarca, alla Sapes, alla Sandvik e alla Siemens, del 95% alla Sata alla Coster 3, del 90% alla Dana di Arco, alla Lincotek, alla Ebara e alla Girardini, dell’85% alla Sandvik al primo turno, 100% secondo turno, dell’80% alla Bonfiglioli, alla Metalsistem, alla ZF, alla Steinex e alla OMR. Adesione del 70% alla Tecnoclima e alla DTO (Depurazione occidentale), del 50% alla Ecodor, al Centro Ricerche Ducati, alla OPT, e all’Adige (Gruppo BLM). Adesione altissima allo sciopero, dell’80% circa, anche nei call center di GPI (addetti al CUP e a Dolomiti Energia), dove si applica il CCNL Metalmeccanico.

“La protesta non si ferma fino a quando non avremo riconquistato il tavolo di trattativa – ha chiarito in conferenza stampa il segretario generale della Fim Cisl, Luciano Remorini -. Federmeccanica fino ad oggi ha solo dimostrato la non volontà di trattare. La loro è solo una provocazione. Scioperare è un sacrificio per le lavoratrici e i lavoratori, ma in ballo c’è la tenuta del Contratto Nazionale. Non siamo di fronte ad un normale gioco delle parti”.

La piattaforma di Fiom, Fim e Uilm chiede un aumento salariale di 280 euro mensili, una riduzione dell’orario di lavoro, minore ricorso a forme di contratto precarie, garanzie sugli appalti, incentivo alla contrattazione di secondo livello. “E’ una piattaforma innovativa, che guarda al futuro, alla diffusione sempre più massiccia delle nuove tecnologie che avranno un impatto sulla produttività, ma anche sull’organizzazione del lavoro. C’è la richiesta di adeguare le retribuzioni, che è importante, ma anche molto altro e non è accettabile non aprire una discussione”, ha aggiunto Willj Moser, segretario della Uilm del Trentino.

Netto anche Michele Guarda, alla guida della Fiom trentina. “La controparte si è fermata su una questione di principio: non intendono concedere neppure un euro di aumento nel Contratto Nazionale oltre il parziale recupero dell’inflazione. Accogliere questa logica equivarrebbe a programmare un progressivo impoverimento delle retribuzioni e di fatto un progressivo indebolimento della contrattazione collettiva. Inaccettabile, sia perché significherebbe azzerare quanto si era concordato nel 2021 (aumenti superiori all’inflazione) sia perché in Italia si continua a registrare la peggiore dinamica salariale tra i paesi sviluppati. È una logica da disimpegno, da “tiriamo i remi in barca”, che va contrastata con coraggiose politiche industriali, con gli investimenti e sostenendo i consumi”.

Le tre single sindacali, compattamente, hanno chiarito che la mobilitazione andrà avanti fino a quando non si riaprirà il confronto. Intanto prosegue il blocco degli straordinari.