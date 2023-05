FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / RIVA DEL GARDA * MALTEMPO: « NUBIFRAGIO A TORBOLE, UNA DECINA GLI INTERVENTI »

10.23 - mercoledì 31 maggio 2023

Serata di grande lavoro per i vigili del fuoco volontari di Riva del Garda a seguito del violento nubifragio che ha colpito in particolare il centro di Torbole. Una decina gli interventi effettuati dai volontari. I principali: il recupero, tramite verricelli, di un camper spinto nel lago dal vento (non si registrano feriti) e il ripristino di Piazza Goethe, ricoperta di grandine. Numerosi i negozi allagati che hanno visto i vigili del fuoco intervenire con le pompe aspira liquidi.

*

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Riva del Garda