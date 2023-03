FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / PERGINE VALSUGANA * INCENDIO: « VA A FUOCO UN GARAGE IN UN CONDOMINIO, EVACUATA IN VIA PRECAUZIONALE L’INTERA PALAZZINA »

09.43 - giovedì 2 marzo 2023

Mancavano due minuti a mezzanotte quando i vigili del fuoco volontari di Pergine Valsugana sono intervenuti, ieri sera, per un incendio che ha aggredito il garage di un condominio a Pergine. Una ventina i pompieri che hanno lottato contro fiamme e fumo, per poi occuparsi della ventilazione dei locali. Le operazioni si sono concluse alle 3:30. L’intera palazzina, durante l’intervento, è stata evacuata in via precauzionale, con i condomini che hanno fatto rientro nelle loro abitazioni già al termine delle operazioni, rese difficili dalla grande quantità di fumo che aveva completamente avvolto il piano interrato rendendo nulla la visibilità. Fortunatamente non si registrano feriti.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Pergine Valsugana