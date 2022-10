FEDERAZIONE CORI – TRENTINO * “EUREGIO CHORPROJECT“: « AL VIA IL PRIMO CONCERTO AL TEATRO SANBÀPOLIS DI TRENTO (29/10 – 20.00) »

12.38 - venerdì 28 ottobre 2022

Domani, sabato 29 ottobre alle 20.00 nel Teatro SanbàPolis di Trento, primo dei tre appuntamenti dell’ Euregio Chorproject promosso da Federazione Cori del Trentino, Chorverband Sȕdtirol (Federazione dei cori dell’Alto Adige in lingua tedesca) e Tiroler Sӓngerbund. La Polifonica Antares di Taio, il VokalArt Brixen di Bressanone e il Vokalensemble NovoCanto di Innsbruck, accompagnati dall’Orchester der Tiroler Barockinstrumentalisten e diretti dal maestro Wolfgang Kostner, proporranno “Occasional oratorio HWV 62” di Georg Friedrich Händel per coro, tre solisti e orchestra barocca.

Ciascuno dei tre cori è stato scelto in rappresentanza di uno dei tre territori dell’Euregio per cantare insieme agli altri due con la stessa orchestra in tre serate consecutive previste a Trento, Innsbruck e Bolzano. Al concerto di domani sera a Trento (ingresso libero) seguiranno quindi quelli del 30 ottobre alle 18.00 nella Haus del Musik di Innsbruck e di lunedì 31 ottobre alle 19.30 nell’Auditorium di Bolzano. L’obiettivo delle tre Federazioni è di dar (letteralmente) voce all’unità nelle diversità che l’Euregio interpreta e che la musica realizza per evidenziare una possibilità di pace in un momento storico segnato dalla guerra.

Info in https://www.federcoritrentino.it/it/cosa-facciamo/euregio-chorprojekt