FAITA-FEDERCAMPING / TRENTINO * “HOSPITALITY“: PRESIDENTE GRANZOTTO, « NEL 2022 IL TURISMO ALL’ARIA APERTA HA TOTALIZZATO 70 MILIONI DI PRESENZE E 10,7 MILIONI DI ARRIVI »

Faita-FederCamping all’Hospitality di Riva del Garda dal 6 al 9 febbraio. L’accordo tra FAITA-FederCamping ed Hospitality si rafforza ed arricchisce il palinsesto della edizione 2023 della manifestazione fieristica. “L’Hospitality di Riva del Garda si avvia a diventare uno dei più completi ed autorevoli appuntamenti del panorama fieristico nazionale dedicati al turismo outdoor. L’accordo realizzato con la Federazione, apporta all’edizione 2023 nuovi contributi formativi e ne arricchisce i contenuti d’interesse generale”.

Ha dichiarato Alberto Granzotto Presidente di Faita-Federcamping, organizzazione maggiormente rappresentativa delle imprese del turismo all’aria aperta. Al centro dell’impegno comune tutte le novità relative all’offerta outdoor con particolare interesse ed attenzione per il turismo lacuale, la montagna, lo sport e la sostenibilità. Nella stagione 2022 il turismo all’aria aperta, ha completamente recuperato le quote di mercato pre-pandemiche totalizzato 70 milioni di presenze e 10,7 milioni di arrivi, posizionandosi al secondo posto dopo gli alberghi nell’offerta turistica nazionale.

Per Fabio Poletti Presidente di Faita Federcamping Trentino:“Per noi Hospitality è ormai un punto di riferimento di incontro e confronto con tanti colleghi nonché partner per raccogliere nuove ispirazioni volte a far crescere ulteriormente la nostra offerta in un contesto dove la qualità è il nostro obiettivo primario congiunta all’esperienza di benessere e sportiva a tutto tondo”.

Questi gli eventi in programma a Riva del Garda: il 6 p.v. apertura della Fiera; alle 15 “Evoluzione del concetto di comfort: migliorare la percezione di qualità nel settore ricettivo” a cura di Leonardo Busa, di Biosafe sarà l’occasione per misurare la crescita dell’offerta glamping e l’andamento delle certificazione della qualità ambientale indoor ed outdoor. Il 7 sarà la volta del convegno: “Cambiamento demografico e turismo accessibile.” a cura di Roberto Vitali, di Village for All, secondo il quale “Ognuno ha necessità specifiche legate alla propria condizione fisica o sensoriale (temporanea o permanente) ed all’invecchiamento.

Il nostro motto è: ‘le persone disabili che fanno turismo sono turisti”. Mercoledì 8 dalle ore 11 “La digitalizzazione tra sms e i moduli esterni e lo sviluppo sostenibile nel mondo dell’Open Air” a cura di Cristian Capizzi Koobcamp e Raffaele Meloni, BHI; alle 16.30 la tavola rotonda “Turismo open air in Italia. Tendenze e prospettive” con presentazione dello studio di settore sui cluster dei camping di lago e di montagna” con Alberto Granzotto, Fabio Poletti, presidente Faita Trentino, Pincamp, Roberto Failoni, Assessore al Turismo Provincia di Trento, Matteo Petrucci di Adac, Mauro Santinato, CEO Teamwork, Giorgio Ribaudo e Andrea Agazzani, di Thrends.

Sempre l’8 alle ore 14 l’incontro “Gardapassion: Punto | Parole | Riflessioni| Tendenze, Ispirazioni” organizzato da Crippaconcept con Enrico Gori, di Human Company, Giovanni Bernini, Presidente Lago di GardaCamping Srl, Matteo Petrucci, Sales & Account Manager di Italia e Croazia presso PiNCAMP/ADAC Camping GmbH, Alessandro Van de Loo, Board Member Vacanze Col Cuore, Sergio Redaelli, Amministratore Delegato Crippaconcept, Margherita Capotorto, PhD student, Dott. in ingegneria edile e architettura, Josipa Cvelić Bonifačić, Assistant Professor, Phd Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija University of Rijeka, Roberta Nesto, Sindaco di Cavallino Treporti, Presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto e Coordinatrice del G20 spiagge, Andrea Grieco, Head of Impact Aworld. Si chiude il 9 con il convegno dal titolo: “Facebook & Google Ads, i 2 big competitor messi in leva per il camping village” a cura di Riccardo Viroli di Titanka e Campingvillage.travel.