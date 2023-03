FAILONI ASSESSORE PAT * “ELETTA TRENTINO CYCLING ACADEMY“: « ALLA PRESENTAZIONE DEL TEAM FEMMINILE HO VISTO TANTO ENTUSIASMO E PASSIONE »

19.42 - sabato 18 marzo 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al profilo dell’assessore Failoni) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

Questo pomeriggio ho partecipato davvero con piacere alla presentazione del team femminile Eletta Trentino Cycling Academy per la stagione 2023 alla presenza della grande Letizia Paternoster e del Presidente Dario Broccardo. Ho visto tanto entusiasmo e passione… brave ragazze! In bocca al lupo, vi auguro il meglio per la stagione.