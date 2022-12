EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * PRÏSM: « IERI PROTAGONISTA FIRE SAGA, ARTISTA E COMPOSITORE TRENTINO / OGGI APPUNTAMENTO CON ALBA LENG »

08.08 - mercoledì 14 dicembre 2022

PRÏSM: Fire Saga a Forte Larino in Trentino. Sesto appuntamento, martedì 13 dicembre 2022, con la terza edizione del Festival PRÏSM, che propone tutti i giorni alle ore 16.00, fino al 15 dicembre, straordinari concerti in otto selezionate location del Trentino per creare una moderna e innovativa vetrina dell’eredità culturale e dei luoghi storici attraverso il prisma della musica, della tecnologia e del video. Gli artisti che partecipano a PRÏSM presentano esclusivamente musica originale, composta e prodotta da loro stessi.

Protagonista di ieri è stato Fire Saga, artista e compositore trentino che con la sua originale musica elettronica “modern-wave” ha collezionato numerose playlist ufficiali di Spotify. Ha realizzato un’emozionante performance a Forte Larino, edificio militare austro-ungarico costruito a fine ‘800 nei pressi di Lardaro (Valle del Chiese, Trentino), che è iniziata all’ora del tramonto e si è conclusa con l’arrivo della notte. La particolare musica di Fire Saga, che riprende il sound della synth-wave anni ’80 unendolo a melodie e arrangiamenti moderni, si è rivelata perfetta per apprezzare da una nuova prospettiva questo luogo storico. Il set è stato creato dall’artista apposta per PRÏSM ed è stato ispirato proprio dalla particolare location.

Lo spettacolo è stato diffuso in streaming su Facebook Live e YouTube con immagini suggestive e una regia di alto livello. Per chi se lo fosse perso, niente paura: i video dei concerti di PRÏSM rimangono sempre disponibili per la visione sia su Facebook che su YouTube anche dopo la prima trasmissione. Basta cliccare su www.festivalprism.com per vederli. Su Spotify si trova anche la playlist ufficiale dell’iniziativa. PRÏSM è prodotto da Everness con la direzione e il management organizzativo di Agostino Carollo.

Oggi, mercoledì 14 dicembre 2022, appuntamento con Alba Leng da un’altra fantastica location del Trentino.