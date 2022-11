EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * “ PANORAMUS “: « SESTO APPUNTAMENTO CON LA MUSICA DI FIRE SAGA, NELLA NOTTE DI HALLOWEEN HA FATTO VOLARE IL DRAGO VAIA DI MAGRÉ (TN) »

13.42 - martedì 01 novembre 2022

Panoramus: Fire Saga fa volare il Drago Vaia. Sesto appuntamento con PANORAMUS ieri 31 ottobre 2022 con la musica di Fire Saga che nella notte di Halloween ha fatto volare il Drago Vaia di Magré, frazione di Lavarone (Trento). È stato questo un “match” perfetto tra i ritmati brani elektropop di Fire Saga, l’immagine mascherata dell’artista, l’atmosfera particolarmente suggestiva e il drago, colorato di rosso per la speciale occasione, che sembrava librarsi nel cielo. Il video integrale si trova sul sito www.panoramus.it.

PANORAMUS è un nuova iniziativa che unisce panorami stupendi del Trentino e musica elettronica originale composta e prodotta da artisti professionisti trentini.

PANORAMUS propone otto straordinari concerti in selezionate location del Trentino per creare una moderna e innovativa vetrina dell’eredità culturale e dei luoghi storici, nel meraviglioso contesto autunnale, attraverso il prisma della musica, della tecnologia e del video. Protagonista dell’iniziativa è un cast di artisti professionisti trentini di fama internazionale: Alba Leng, Hal, Spankox e Fire Saga. Essi presentano esclusivamente la propria musica originale, scritta e prodotta da loro stessi, con performance uniche realizzate appositamente per PANORAMUS.

Gli artisti presentano in prima mondiale assoluta anche nuovi brani musicali inediti ispirati dalle location degli eventi, che sono: Castello di Pergine, Bastione di Riva del Garda, Passo Borcola, Drago Vaia, Lago di Levico, Forte Colle delle Benne. Ogni evento è diverso dall’altro e si svolge sempre in un contesto scenografico naturale e di grande impatto. I concerti sono offerti al pubblico di tutto il mondo sotto forma di live video streaming su Facebook Live e YouTube da mercoledì 26 ottobre fino a mercoledì 2 novembre 2022, ogni giorno alle ore 17.00.

Per assistere basta cliccare su www.panoramus.it. I video di PANORAMUS rimangono sempre disponibili per la visione sia su Facebook che su YouTube anche dopo la prima trasmissione. Su Spotify si trova anche la playlist ufficiale dell’iniziativa. PANORAMUS è prodotto da Everness con la direzione artistica e il management organizzativo di Agostino Carollo.

VIDEO INTEGRALE: https://youtu.be/eker-Jf9MZg

ANORAMUS

ALBA LENG | HAL | SPANKOX | FIRE SAGA

26 OCTOBER / OTTOBRE – 2 NOVEMBER / NOVEMBRE 2022

Facebook Live | YouTube

8 straordinari concerti in selezionate location del Trentino

4 artisti trentini di fama internazionale

Solo musica originale

Meravigliosi panorami autunnali