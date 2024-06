ESN – ERASMUS STUDENT NETWORK ITALIA * “VOLONTARIATO E SOCIETÀ CIVILE”: «FINO AL 16 GIUGNO A TRENTO LA TERZA ASSEMBLEA GENERALE 2024»

08.36 - sabato 15 giugno 2024

Dal 14 al 16 giugno 2024, si terrà a Trento la III^ Assemblea Generale del 2024 di Erasmus Student Network Italia, organizzata dalla Sezione ESN Trento con il patrocinio del Comune di Trento, del Comune di Vallelaghi e della Provincia Autonoma di Trento. In questo contesto, si inserisce la conferenza di apertura dell’Assemblea Generale, dal titolo “Volontariato e Società Civile”, la quale avrà luogo il giorno 14 giugno 2024, alle ore 13:00, presso il Centro Mariapoli Chiara Lubich a Cadine (TN).

Nell’anno in cui Trento è stata scelta come Capitale Europea del Volontariato, la Sezione locale di ESN Trento ha deciso di ospitare nel suo territorio la Piattaforma Nazionale di ESN Italia invitando più di 180 volontari da tutta la Penisola.

La Conferenza di Apertura della PN vuole infatti mettere in luce tutte le realtà di volontariato Trentine e dimostrare l’impatto che queste hanno sulla vita della comunità. Proprio per questo l’intervento di AVIS e ArciGay sarà di fondamentale importanza, in quanto, condividendo con ESN gli stessi principi del volontariato, si potrà constatare quanto le associazioni che portano avanti attività di questo tipo siano cruciali per il funzionamento della Società Civile.