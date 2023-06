EDG SPETTACOLI – FESTE VIGILIANE / TRENTO * EVENTI: « ALLE ALBERE FESTA PER FAMIGLIE E GRANDI CONCERTI / A PIEDICASTELLO LA BALERA DELLA DANZA »

09.41 - giovedì 15 giugno 2023

È tutto pronto per le ALBERE SUMMER FESTIVAL in programma da venerdì 16 giugno a domenica 18 giugno in piazza Donne Lavoratrici in occasione delle Feste Vigiliane. Le Albere Summer Festival – organizzate con EDG Spettacoli, Trentino Eventi, Trentino Social – saranno giornate di gioia e divertimento per bambini e famiglie durante il giorno, la sera si trasformeranno in una grande discoteca all’aperto per ragazze e ragazzi.

La piazza Donne Lavoratrici sarà allestita con tante proposte a misura di famiglia per tutte le giornate con stand gastronomici, giochi per bambini, intrattenimento, artisti di strada. Alla sera grandi concerti, musica e djset fino a tarda notte. Non mancheranno sorprese per la Notte Bianca di sabato.

All’interno del Festival sarà presente Il Villaggio Incantato Itas Mutua con uno dei suoi parchi allestiti a tema con castelli e scivoli gonfiabili, giochi di società, lego giganti e molto altro ancora. Ci saranno anche grandi tappeti elastici per il divertimento di tutti i bambini.

E il cibo? Non mancherà neppure quello, con tante proposte gastronomiche locali del territorio trentino. Vasta la scelta dal venerdì pomeriggio (ore 17.00) e sabato e domenica sia per pranzo che per cena (apertura ore 11.00) con 5 stand gastronomici lungo il perimetro della piazza a tema street food. Macellerie, pizzerie e panifici locali offriranno le loro succulente e golose proposte.

E la sera? Musica, musica e ancora musica con i grandi concerti. Venerdì: Frequenze Italiane; sabato: Rebel Rootz; domenica: Articolo 3ntino.

È tutto pronto per LA BALERA DELLA DANZA in programma da venerdì 16 giugno a domenica 18 giugno a Piedicastello in occasione delle Feste Vigiliane.

Nel fine settimana, le FESTE VIGILIANE propongono la PIAZZA DI PIEDICASTELLO trasformata nella BALERA DELLA DANZA con liscio romagnolo, balli latini e il sensualissimo tango argentino.

Tra stand gastronomici e musica si parte venerdì con il LISCIO ROMAGNOLO e l’orchestra live Selena Valle a ritmo di valzer e mazurche.

Sabato ci sarà la MAGICA NOTTE LATINA. Dal pomeriggio baby Latino e Masterclass in collaborazione con le scuole di ballo Trentine Maracay, Sabor Timbero Academy Trento. Pre serata con Duo Congris, Alan Hernandez e Javi DJ. Dalle 21.00 Live Son Latino Salsa Orchestra e dalle 23.00 Clarita Latin Show – Disco Format Urban, Reggaeton, Latin House con Animazione Ballerini e Ballerine ed effetti speciali.

Domenica Piedicastello diventerà “PASSIONE GITANA”. Il pomeriggio show e lezioni di Tango, a cura dell’Associazione Socialtango Rovereto. Dalle 21.00 Live Tragos De Tango e dalle 23.00 Tango Argentino DJ Set, a cura dell’Associazione Socialtango Rovereto.

Ad organizzare: Feste Vigiliane, EDG Spettacoli, Comitato Piedicastello, CSC Trentino.