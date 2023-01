DOLOMITI PAGANELLA (TN) * “FAMILY FESTIVAL“: « TORNA LA SETTIMANA INVERNALE DEDICATA ALLE FAMIGLIE TRA SPORT, FIACCOLATE E ATTIVITÀ DIDATTICHE (15-22/1) »

16.47 - mercoledì 11 gennaio 2023

Dolomiti Paganella presenta la nuova edizione invernale del Dolomiti Paganella Family Festival. L’appuntamento, dal 15 al 22 gennaio, sarà interamente dedicato alle famiglie, che potranno divertirsi tra attività sportive e a contatto con la natura, usufruendo di sconti e prezzi speciali offerti dai family hotel dell’Altopiano.

Scarica il press kit. L’Altopiano della Paganella si prepara a una delle settimane invernali più attese dai bambini: il Dolomiti Paganella Family Festival, una sette giorni ricca di appuntamenti e attività sulla neve da vivere insieme a tutta la famiglia. L’appuntamento, che farà da apripista agli eventi del 2023, si terrà dal 15 al 22 gennaio e permetterà di scoprire le tante esperienze sportive e a contatto con la natura offerte dal territorio.

A inaugurare i festeggiamenti del Family Festival di quest’anno sarà l’Open day al Winter Park di Andalo Life (16 gennaio), al quale seguiranno gli altri appuntamenti nei baby e fun park dell’Altopiano, come il Meet & Greet con Roccia e Dolomia al Baby Park Dosson (19 gennaio), l’Open day al Fun Park di Fai della Paganella (21 gennaio), e il Family Day al Palacongressi Andalo Life (18 gennaio) per un pomeriggio speciale con giochi, baby dance, attività e sculture di palloncini.

//

Ecco tutti gli altri appuntamenti da non perdere previsti per il Dolomiti Family Festival.

Escursioni sulla neve: dalle ciaspole alla slitta con i cavalli. Gli amanti della natura potranno scegliere tra un ampio ventaglio di proposte di escursioni sulla neve, come la Ciaspolata del Pinguino, un’escursione con le ciaspole adatta a tutta la famiglia che, insieme a una Guida Alpina, permetterà di scoprire la flora e la fauna dell’Altopiano cercando le tracce lasciate dagli animali, o l’attività “Ho perso la bussola”, un’avventura speciale che mette al centro spirito d’osservazione, curiosità e manualità. Grazie ad alcuni strumenti esplorativi, come bussola, mappe e lente d’ingrandimento, i bambini e i ragazzi impareranno a scoprire gli indizi nascosti nel bosco. Al tramonto, l’appuntamento è con l’emozionante Fiaccolata sulla neve: una passeggiata per bambini per esplorare i boschi e scoprire le magie dei paesaggi innevati.

Ogni giorno, da Andalo, parte inoltre il trenino che porta alla scoperta degli antichi masi e del Lago di Molveno. Imperdibile anche l’appuntamento con l’amata slitta trainata da cavalli, un’esperienza che sull’Altopiano si può vivere durante tutto il periodo invernale.

Adrenalina e divertimento: gli appuntamenti sportivi. Ai consueti appuntamenti, quest’anno si aggiunge l’Open Day Sci Inclusivo, con istruttori specializzati in sci alpino, sci di fondo e snowboard e con presidi che saranno di supporto ai bambini con diverse disabilità. Per i più piccoli, inoltre, rimangono attivi anche i tanti campi scuola, per fare i primi passi sulla neve in totale sicurezza. Altra novità della stagione 2022/2023 sono le piste da slittino sull’altopiano di Pradel, a Molveno, che si aggiungono alla pista di slittino in località Meriz a Fai della Paganella.

Rinnovato anche l’appuntamento con l’adrenalinico circuito dell’Ice Racing Kart di Andalo: una pista di media potenza con vetture zero emissioni dotate di dispositivi di sicurezza di ultima generazione, alimentate a energia elettrica e dalle eccellenti performance anche sul fondo ghiacciato naturale che caratterizza la pista invernale. Infine, sarà possibile pattinare e divertirsi anche allo Stadio del Ghiaccio di Andalo o sulle piste all’aperto di Fai della Paganella e Molveno. I pattini, così come gli orsetti per i più piccoli, si possono noleggiare a bordo pista.

Tra storytelling e letture nella Biblioigloo. In occasione del Family Festival tornano i Laboratori creativi al Biblioigloo, la prima biblioteca in Italia che sorge sulle piste da sci, a quota 1.333 metri, in località Prati di Gaggia. Organizzati tutti i giorni dal lunedì al sabato e ispirati alla natura e alla montagna, i laboratori creativi saranno ricchi di attività originali.

Durante la settimana saranno organizzati alcuni appuntamenti di Storytelling con lettori esperti che avranno al centro il libro “Il segreto di Milla”, di Alberto Benchimol e Colomba Mazza con i disegni di Davide Baldoni, che racconta le storie di Milla, la bambina che sperimenta con la sua gamba bionica tutte le opportunità che offre l’Altopiano della Paganella.

In occasione del Dolomiti Paganella Family Festival, inoltre, le famiglie in vacanza possono usufruire di prezzi speciali nei family hotel dell’Altopiano — strutture di altissima qualità garantita dai molteplici premi vinti — e ottenere, durante il soggiorno, lo Skipass, che sarà gratuito per i bambini fino a 8 anni (se accompagnati da un genitore pagante) e scontato al 50% per i ragazzi fino ai 16 anni. Si potrà inoltre accedere a servizi come il noleggio, il deposito o la scuola sci con prezzi vantaggiosi. L’offerta è limitata agli hotel aderenti all’iniziativa.