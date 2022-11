DISTRETTI FAMIGLIA VALLAGARINA – VALLE CEMBRA E FIEMME * “LA VOCE DELLE DONNE”: « PROIEZIONE DOCUVIDEO “VIOLA COME LA SPERANZA“, A SEGONZANO (25/11 – 20.15)

14.03 - martedì 22 novembre 2022

“La voce delle donne” Segonzano – 25 novembre 2022. Dalla collaborazione fra 3 Distretti famiglia: Vallagarina, Valle di Cembra e Valle di Fiemme, nasce il progetto “LA VOCE DELLE DONNE”. I fini del progetto sono molteplici: si passa dal voler valorizzare il lavoro svolto negli ultimi anni dai soggetti dei tre territori, al fare rete fra Distretti famiglia, continuando nel lavoro di sensibilizzazione della popolazione sul tema della violenza sulle donne.

I tre manager territoriali: Francesca Cenname, Mascia Baldessari e Michele Malfer hanno creduto talmente in questo progetto da pensarlo biennale: il 2022 vedrà come luogo ospitante il Teatro di Segonzano, il 2023 la Vallagarina (il luogo è ancora da definirsi).

La serata del 25 novembre 2022 si aprirà con la proiezione del DocuVideo “Viola come la speranza”, video testimonianza, fortemente voluto e a cui ha lavorato tanto, l’Amministrazione comunale di Calliano coinvolgendo anche il Gruppo teatrale “Prove de Teatro”. La scelta di trattare il tema della violenza è stata una scelta molto forte e coraggiosa.

Non è stato un percorso facile ma fortemente voluto come azione di contrasto e di condanna della violenza nelle sue molte sfaccettature. Ma non solo, il messaggio che si vuole dare è un messaggio di speranza, di forza e di coraggio. Il video è basato sull’intervista a Viola, una donna che si è salvata dalla violenza del marito e dopo decenni di silenzio ha deciso di raccontare la sua storia. “Ho dovuto vincere tante paure prima di parlare – dice Viola – ma se anche una sola donna si salverà dopo aver conosciuto la mia storia, ne sarà valsa la pena”.

La serata proseguirà con la presentazione di “RICOLORATI, una panchina per riflettere”. Il progetto nasce dall’incontro con Dalida La Giorgia, artista che ha deciso di mettere il proprio vissuto in rappresentazione artistica dipingendo alcune panchine della Valle di Cembra e portando la propria testimonianza all’interno di alcuni eventi che si sono tenuti con il gruppo 25 Novembre. Ad oggi sono state realizzate le panchine di Altavalle, Albiano, Cembra-Lisignago, Giovo e Sover, in alcune occasioni con il coinvolgimento delle scuole del luogo. In occasione di questo evento sarà invece realizzata la panchina di Segonzano, che sarà installata all’interno del nuovo parco del Doss Venticcia. Il gruppo 25 Novembre ha messo a disposizione la raccolta delle attività finora svolte a diverso titolo sul proprio blog https://gruppo25novembre.blogspot.com

Si proseguirà con l’intervento di Maria Elena Gianmoena, presidente dell’Associazione La Voce delle Donne e di Franca Giovannelli che gestisce lo sportello d’ascolto “PARLA CON ME “. L’associazione di promozione sociale “La Voce delle donne” nasce a Cavalese il 5 maggio 2005 e non ha scopo di lucro. L’ Associazione persegue il fine della promozione sociale, umana, civile e culturale del mondo femminile. Libera da barriere di appartenenza partitica, opera in via trasversale, promuovendo iniziative a sostegno della crescita sociale e culturale delle donne. In particolare ha lo scopo di: sviluppare programmi formativi, promuovere iniziative socio assistenziali, divulgare informazioni e promuovere attività di sensibilizzazione, raccogliere fondi per specifici progetti o per interventi a sostegno alle donne in difficoltà.

La Voce delle donne, inoltre, si adopera per una riduzione dei vincoli strutturali e culturali che limitano la presenza femminile nei ruoli di potere politici ed economici. Dal 2005 in collaborazione con altre associazioni ed istituzioni locali porta avanti in progetto denominato “Per il mio Bene” per sensibilizzare la popolazione sul tema della lotta alla violenza contro le donne. Nel 2019 nasce PARLA CON ME, lo sportello d’ascolto dell’associazione, gestito da Franca Giovannelli, che fa parte del direttivo con una specializzazione in counseling, nato per fornire una risposta concreta alle situazioni di richiesta d’aiuto di vario genere delle donne delle valli di Fiemme e Fassa.

Alla serata è stato chiesto di intervenire con un report, una fotografia della situazione ad oggi, la coordinatrice del Centro Antiviolenza di Trento Elisa Pisetta. La dott.ssa Pisetta ci aiuterà a capire meglio le dinamiche del fenomeno sul nostro territorio e, soprattutto, ci accompagnerà a conoscere gli strumenti che abbiamo per provare insieme ad arginare la violenza di genere. Integriamo?

La serata si concluderà con un momento conviviale a cura della Famiglia Cooperativa di Segonzano, presso l’Oratorio di Segonzano, che gentilmente ci ospita.