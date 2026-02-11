DE BERTOLINI – MAULE – DEGASPERI (CONSIGLIO REGIONALE TN-AA ) * A22: «RINNOVO CONCESSIONE A22 AUTOSTRADA DEL BRENNERO, CHIEDIAMO UN DIBATTITO SU BANDO – AISCAT – NUOVI SOCI»

14.26 - mercoledì 11 febbraio 2026

Rinnovo della concessione autostradale A22 Autostrada del Brennero. In relazione al rinnovo della concessione della A22 Autostrada del Brennero si susseguono sui media notizie contrastanti e per certi versi inquietanti.

Ultimamente si è appreso che Aiscat, l’Associazione delle concessionarie autostradali, con una lettera indirizzata al ministro Salvini ha contestato il contenuto del bando pubblicato a fine dicembre 2024 dal ministero competente per l’assegnazione dell’infrastruttura in quanto, a parere dell’Associazione, risulta contrario alle norme europee in tema di concorrenza.

D’altra parte, sempre attraverso i media locali, si è avuto poi notizia che Autostrada del Brennero spa sta cercando soci, pare rivolgendosi a Dolomiti energia e ad Alperia, per raggiungere il fatturato richiesto dal bando.

Considerando che di tutto ciò il Consiglio regionale, pur essendo la Regione il maggiore socio pubblico della società autostradale, non risulta direttamente informato, ai sensi dell’art. 99-bis del Regolamento interno del Consiglio regionale, i sottoscritti capigruppo chiedono che nella prossima seduta consiliare si svolga un dibattito di attualità in merito al rinnovo della concessione autostradale, alle possibili conseguenze derivanti dall’opposizione di Aiscat, alla possibile partecipazione di Dolomiti energia e di Alperia e ad ogni altro aspetto di rilevanza pubblica e ricaduta locale del rinnovo della concessione.

CAPIGRUPPI REGIONALI

Andrea de BERTOLINI

Chiara MAULE

Filippo DEGASPERI