COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) * TRENTINO – EMERGENZA CASA:« 1.592 ALLOGGI ITEA SFITTI, IL 15% DEL PATRIMONIO INUTILIZZATO MENTRE CRESCE IL DISAGIO ABITATIVO»

12.00 - mercoledì 30 luglio 2025

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano “Il T“, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

*

Lucia Coppola

consigliera provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra

L’abitare è ancora un diritto in Trentino? E’ purtroppo sotto gli occhi di tutti, e motivo di grande sofferenza per molte famiglie, l’assenza di politiche abitative in grado di far fronte a un disagio sempre più grave, che mina pesantemente la coesione di un territorio nel quale la politica sta rinunciando alla funzione sociale.

L’incapacità di chi sinora non ha gestito la progressiva mercatizzazione del sistema abitativo e il basso livello di sostegno sociale alle locazioni pubbliche ha creato sacche di rinnovata povertà che sono andate di pari passo con la crisi del credito, l’inflazione galoppante, il mercato immobiliare dei mutui sempre meno accessibile, il proliferare degli affitti brevi che hanno sollecitato molti affittuari a questo uso del proprio patrimonio, economicamente più vantaggioso.

I fenomeni sociali e i relativi cambiamenti corrono veloci ma i decisori politici sono rimasti seduti comodi nelle loro posizioni di potere. Così il tema del diritto alla casa in Trentino è diventato un problema.

E’ ormai acclarato che “a parità di reddito e di composizione della famiglia, avere o non avere accesso ad un’abitazione di edilizia popolare fa una differenza enorme sul reddito effettivamente disponibile” (Chiara Saraceno). Le scelte di questi anni a livello provinciale sono state più che altro di carattere emergenziale e perciò di cortissimo respiro.

Ma ci si dimentica che l’abitare è una condizione essenziale alla vita delle persone anche in Trentino; a causa dei prezzi di mercato, e dell’edilizia pubblica abitativa che è andata completamente in tilt, vi sono infatti molti cittadini in pesante disagio. Per contro, non sono solo i ceti meno abbienti, le famiglie monoreddito e con figli a carico, quelle mono genitoriali, che non riescono a far fronte alle tante spese inevitabili (bollette, spese sanitarie, trasporti, spese scolastiche, per citarne alcune) ma anche il ceto medio impoverito vive da tempo la negazione di un diritto primario, ormai insostenibile. I casi di ordinaria disperazione a Trento sono purtroppo frequenti, sfratti esecutivi, affitti pari allo stipendio di un lavoratore, case malsane e bugigattoli smerciati a peso d’oro, difficoltà di accesso per i cittadini stranieri, anche se regolarmente inseriti e detentori di un salario, studenti ammassati in stanze a costi imbarazzanti, medici, infermieri, lavoratori della sanità, del turismo e dell’agricoltura, insegnanti costretti a rifiutare il lavoro perché privi di un’abitazione.

Questo fenomeno complesso, ridotto troppo spesso a mera statistica, passa ora come un dato di realtà endemico e strutturale, in pratica non risolvibile, ma così non è o almeno non dovrebbe essere. Intanto bisognerebbe comprendere, analizzare e descrivere il fenomeno anche attraverso il vissuto di chi ci è dentro suo malgrado, il rapporto con le istituzioni e i servizi sociali di riferimento che dovrebbero farsene carico. Considerando anche la cosiddetta “fascia grigia”.

Ma occupiamoci della ormai tristemente nota “Itea”. Questi ultimi anni ci hanno consegnato un quadro di degrado che non è più solo degli edifici da riqualificare ma anche di questa istituzione, un tempo riferimento qualificato e in grado di dare dignità abitativa a chi non aveva particolari risorse economiche o una casa di proprietà. Negli anni ‘60, a fronte dello spopolamento delle valli a causa dei nuovi insediamenti produttivi (Hilton, Laverda, Sloi, Carbochimica, Clevite, OMT, Iret a Trento e, a Rovereto, Marangoni, Bini, Radi, Volani, Grundig), entra in crisi l’equilibrio fra città e campagna e si evidenzia la necessità di un’ edilizia pubblica popolare che consenta ai nuovi cittadini di trovare un’abitazione.

E’ il cosiddetto “effetto città” che investe le zone periferiche dei centri maggiori del Trentino. E’ in questi anni che l’edilizia pubblica abitativa prende corpo tanto che fra il 1972 e il 1977 si producono 3000 alloggi di edilizia pubblica, 2300 di edilizia agevolata e 4800 di risanamenti organici, per un investimento di circa 132 miliardi di lire. E’ dunque la stessa politica, non solo i lavoratori e i sindacati, a ritenere fondante il diritto alla casa, tanto che le rivendicazioni trovano sbocco nella legge provinciale 30 dicembre 1972, n.31, che norma tutto il settore e dà fondamento a Itea, Istituto Trentino Edilizia Abitativa, l’ente preposto all’attuazione delle direttive provinciali in questo ambito. E’ di questo periodo la realizzazione del quartiere di Madonna Bianca.

Per anni anche i ceti medi, pur entro parametri di reddito definiti, hanno potuto usufruire con affitti accettabili e commisurati al reddito, dell’ edilizia abitativa popolare, poi la mala gestione, la sottovalutazione del peggiorare delle situazioni finanziarie di tante famiglie, l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, l’inflazione galoppante, la situazione internazionale, hanno fatto regredire e svilire quello che non era un privilegio ma un diritto acquisito, pagato da lavoratori e lavoratrici e detratto dalle buste paga.

Le opere manutentive hanno cominciato ad andare a rilento o, semplicemente, non ci sono più state. Gli appartamenti rimasti sfitti per varie ragioni, che magari necessitavano di una semplice rinfrescata, di una ritinteggiatura, sono stati abbandonati. Negli anni abbiamo assistito a sfratti assurdi perché si usciva di pochi euro dai parametri Icef, che sarebbero rientrati nel breve tempo, a situazioni di morosità incolpevole non sanate, a bollette folli che superavano l’ammontare degli affitti.

Ora Itea è, letteralmente, un ente disastrato che necessita di un cambio di passo rivoluzionario per farlo tornare alla sua antica missione. E siamo già molto in ritardo. E’ sfitto il 15% del patrimonio Itea, sono calati i contratti di locazione da 9.129 a 9.047. Erano 9.588 nel 2020. Sono vuoti 1592 appartamenti a fronte di migliaia di domande di persone aventi diritto, e ciò è davvero scandaloso. Tutte le istituzioni, Comuni, Provincia, Comunità di Valle, devono prendere saldamente in mano il tema dell’abitare in Trentino, che è totalmente e tragicamente sfuggito di mano, proprio a partire dall’edilizia abitativa pubblica. Perché la casa è un diritto primario, previsto dalla nostra Costituzione.