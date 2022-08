“COOPERATIVE YOUNG INSIDE E INSIDE“ * “RASSEGNA GENERAZIONI“: « OSPITI VALERIO APREA – GHERARDO COLOMBO – GUERRILLA SPAM – PABLO TRINCIA – VERONICA RAIMO – CLAVER GOLD – PIERFRANCESCO PACODA – SARA CARDIN, (4-17 SETTEMBRE) »

09.22 - martedì 16 agosto 2022

Rassegna Generazioni: si aprono il 22 agosto le prenotazioni per partecipare ai cinque eventi in programma dal 4 al 17 settembre.

Ospiti di quest’anno Valerio Aprea il 4 al rifugio Sauch (Giovo), Gherardo Colombo e Guerrilla Spam il 7 a Merano, Pablo Trincia e Veronica Raimo il 9 a Bolzano, Claver Gold e Pierfrancesco Pacoda il 13 a Trento, Sara Cardin il 17 a Borgo Valsugana,

A partire da lunedì 22 agosto sarà possibile prenotare dal sito generazioni.online gli eventi della rassegna Generazioni 2022, che si dispiegherà dal 4 al 17 settembre in diverse località della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. La partecipazione a tutti gli appuntamenti di Generazioni è come di consueto gratuita, ma la prenotazione è fortemente raccomandata e in questo modo il posto sarà garantito.

Generazioni, giunta alla sua quarta edizione, torna dunque con cinque eventi, da nord a sud della regione, per riscoprire quartieri, valli e borghi, per far incontrare le persone e occupare e vivere gli spazi. “Eccentrici. Cucire relazioni fuori dal comune” è il titolo scelto per quest’anno, che ben definisce l’identità e gli obiettivi dell’intero progetto Generazioni.

Come chiarisce infatti la coordinatrice Francesca Viola, «Generazioni nasce per unire i territori della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ne raccoglie le voci, le ambizioni, gli obiettivi. Intreccia punti di vista dei giovani e dei meno giovani, di contesti centrali e più periferici per generare innesti originali e creativi. È un progetto nato per ripensare il rapporto con i territori e con le persone che li abitano e li attraversano, per rivivere gli spazi e, soprattutto, cucire nuove relazioni che connettano comunità, epoche e generazioni differenti».

La rassegna prenderà il via domenica 4 settembre al Rifugio Malga Sauch (Giovo, TN) con l’evento “Per due gocce”, che vedrà alle 14.30 la partecipazione di VALERIO APREA.

Il poliedrico attore romano si esibirà un reading che racchiude alcuni monologhi scritti per lui da Makkox a Propaganda Live su La7: si tratta di un viaggio attraverso l’ambiente umano, l’ambiente social e tutti quegli ambienti che caratterizzano la nostra vita di tutti i giorni, per riflettere sull’eterno spauracchio del cambiamento climatico, ma più in generale su ogni forma di cambiamento e tutto ciò che invece lo ostacola. Durante l’incontro, moderato dalla speaker radiofonica Caterina Moser, si tenterà di riflettere e capire insieme al pubblico, con ironia, come superare la catastrofe ambientale provocata dalla nostra stessa presenza sulla Terra.

Per chi volesse trascorrere l’intera giornata in montagna, alle 9.30 si potrà partecipare a “Risveglio nella natura”, una lezione di meditazione con l’insegnante di yoga e mental coach Debora Odorizzi, in un luogo unico come il Lago Santo. Seguirà un’escursione guidata lungo il sentiero che conduce dal Lago Santo al rifugio Sauch, dove alle 11.00 la guardia forestale Stefano Fontana porterà i partecipanti “Alla scoperta del Roccolo del Sauch”, scultura vegetale utilizzata fino al 1968 per la cattura degli uccelli migratori e oggi diventata osservatorio ornitologico.

In caso di maltempo l’incontro con Valerio Aprea si terrà al Nuovo Teatro Cinema di Cembra alle 20.30.

Il secondo appuntamento avrà luogo mercoledì 7 settembre alle 18.30 al Centro giovani Tilt di Sinigo (Merano) e vedrà protagonisti il collettivo GUERRILLA SPAM insieme all’ex magistrato GHERARDO COLOMBO nell’incontro dal titolo “Sono Stato io: l’arte di fare impegno civile”.

Impegno civico e street art possono convivere? Sono due mondi in contraddizione oppure più simili di quanto si pensi? A raccontarcelo saranno Guerrilla Spam – collettivo che alterna la pratica di affissione non autorizzata agli interventi di muralismo pubblico in Italia e all’estero e ora attivo anche nelle scuole, nelle comunità minorili, nei centri di accoglienza e carceri – e Gherardo Colombo, ex magistrato, figura chiave nella lotta al crimine organizzato, protagonista dell’inchiesta “Mani Pulite”, oggi impegnato in progetti di legalità e di educazione alla cittadinanza con l’associazione “Sulleregole”. Un dialogo, moderato dall’esperto di arte pubblica Matteo Bidini, tra chi nonostante le differenze ha fatto della strada e delle sue contraddizioni il proprio ambiente di lavoro, per tracciare limiti e possibilità delle forme che può assumere oggi l’impegno civile.

Venerdì 9 settembre Generazioni approderà a Bolzano, dove alle 18.30 in piazza San Vigilio si terrà l’incontro con PABLO TRINCIA e VERONICA RAIMO “Raccontami una storia. Il potere della narrazione”.

L’appuntamento, moderato dalla giornalista Francesca Merz, intende portare alla luce come fantasia e realtà si mescolino nel quotidiano e come le storie si nascondano nei vicoli dei quartieri, nelle espressioni dei visi delle persone e nelle pieghe dei loro vissuti. Di questo parleranno Pablo Trincia, giornalista poliglotta, per due volte vincitore del premio Ilaria Alpi, tra i podcaster italiani più seguiti con Veleno e Il dito di dio. Voci dalla Concordia, targati Chora Media, e la scrittrice Veronica Raimo, autrice di libri quali Le bambinacce, il Vangelo secondo Matteo e Niente di vero, quest’ultimo finalista al Premio Strega 2022 e vincitore della sezione Giovani. Scrittura e voce dunque, due modi narrativi complementari, per riportare al centro l’umanità e le fragilità, per ribaltare il concetto di centro e periferia e valorizzare le sfumature dell’animo umano.

In caso di maltempo ci si sposterà al Centro culturale Trevi.

«Nati dove il male vince il bene. Ma lottando per uscirne insieme». Si apre così il nuovo singolo Malastrada di CLAVER GOLD, rapper marchigiano il cui ultimo album Questo non è un cane uscirà a settembre. Claver Gold sarà ospite del quarto appuntamento della rassegna martedì 13 settembre alle 18.30 al Caffè letterario Bookique di Trento.

Molto apprezzato per le note intimiste e decadentiste della sua musica, il rapper vanta featuring con artisti del calibro di Fabri Fibra, Murubutu, Rancore, Ghemon. A Trento incontrerà PIERFRANCESCA PACODA, critico musicale e saggista esperto di linguaggi, culture e stili di vita giovanili, in un dialogo dal titolo “Malastrada. Un racconto hip hop”, volto a raccontare le evoluzioni del rap e la poesia di strada in cui barre, melodie e cantautorato si mescolano. Un viaggio nella periferia italiana, tra quartieri, muretti e vicoli, per dare voce al riscatto sociale di una generazione che pensava di non farcela.

Generazioni si concluderà sabato 17 settembre a Borgo Valsugana, insieme alla karateka italiana SARA CARDIN, protagonista della serata dedicata al tema “Fair Play. Quando lo sport insegna a vivere”.

Sara Cardin, campionessa del mondo nel 2014, vincitrice di quattro ori europei, venti titoli nazionali e caporale dell’esercito italiano, ha fatto della determinazione il suo punto di forza. A sette anni sale per la prima volta sul tatami. Da allora non ha mai smesso di combattere. Nel 2019 pubblica il suo primo libro Combatti! Ho scelto di vincere, per raccontare una vita fatta di fragilità e di volontà, tra bisogno di normalità e di eccellere. A Borgo Valsugana, intervistata dalla giornalista Emanuela Macrì, Cardin racconterà come lo sport le abbia insegnato a rialzarsi, ad accettarsi, a vincere la sua battaglia contro i disturbi alimentari e a rispettare sempre il suo avversario, in ogni situazione. Il suo motto? #eleganceofpower, perché l’eleganza è equilibrio, forza e potenza fisica e mentale.

L’appuntamento si terrà alle 18.30 in Piazza Alcide Degasperi. In caso di maltempo all’auditorium dell’Istituto comprensivo.

*

GENERAZIONI | INFO

Tutte le informazioni e le modalità per accedere agli eventi sono consultabili nel sito www.generazioni.online. È inoltre possibile scrivere a info@generazioni.online.

L’accesso all’area degli eventi sarà possibile a partire da 45 minuti prima del loro inizio.

Tutti gli appuntamenti saranno accompagnati da live painting a cura di giovani artisti e artiste del territorio.

Generazioni è un progetto delle cooperative sociali Young Inside e Inside, in collaborazione con Mercurio Società Cooperativa, sostenuto dalle Province autonome di Bolzano e Trento e dalla Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, con il sostegno di Alperia e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

Ogni appuntamento gode inoltre della preziosa collaborazione delle associazioni e degli enti che operano nei diversi territori.