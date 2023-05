CONSORZIO TRENTO INIZIATIVE * “STRÌDERA TANA“: « IL FESTIVAL DI ARTE IN STRADA, CON CLOWN – GIOCOLIERI – TRAMPOLIERI (12-13-20/ 5)

07.58 - giovedì 11 maggio 2023

Strìdera tana, anagramma di ARTE IN STRADA, vuole essere un festival ispirato al circo, alla giocoleria, alla clownerie. Vuole essere un invito a godere della propria città e a celebrarne insieme gli spazi portandoci del divertimento, generare nuove riflessioni ma soprattutto condividere quella atmosfera fantastica che vede l’immaginifico intrecciarsi alle trame del reale e del quotidiano.

Strìdera Tana vuole essere un augurio, un invito a partecipare dell’arte a portata di finestra, di negozio, di caffè… una vera e propria chiamata a sentirsi parte. Un pretesto per farsi una passeggiata in centro storico, per ammirare la bellezza degli spazi che già conosciamo sotto una luce diversa – letteralmente: meravigliosa! – o per conoscere la città di Trento a suon di ottoni, di capriole e fiamme volteggianti.

Strìdera Tana: Festival di arte in strada ideato e promosso da Trento Iniziative con la direzione artistica di Federica Giulia Marchi: clown, giocolieri, trampolieri, circensi, acrobati, attori, musicisti, performers. Gli artisti sono disposti a ridosso degli esercizi commerciali, salvo un caso di formazione itinerante.

QUANDO: 12, 13 e 20 maggio 2023.

Fruizione libera e gratuita.

Programma

Venerdì 12 maggio ore 20 – replica ore 21.30 | Quartiere Le Albere

❖ Rulas Quetzal

Un messicano “azteca” unisce fuoco e percussioni con uno stile unico capace di portare indietro nel tempo.

Il fuoco, elemento dalla forza ancestrale, viene affrontato ed esaltato dall’abilità dell’artista, il ritmo dei suoi tamburi dal vivo in loop station ci avvolge trasportandoci in un viaggio immaginario in terre magiche e lontane.

Sabato 13 maggio ore 10 – Piazza Lodron

❖ Chien Barbù Mal Rasé

Due scalmanati circensi promettono di raccontare la storia del circo dalla sua nascita ad oggi, ma non sono in grado di eseguire realmente i numeri. Con una serie di invenzioni strampalate e grazie all’aiuto del pubblico riescono ad eseguire, nonostante tutto, i numeri annunciati.

https://chienbarbu.wixsite.com/chienbarbu

Sabato 13 maggio dalle ore 10.30 – ITINERANTI: PARTENZA DA PIAZZA CESARE BATTISTI – LARGO CARDUCCI – ROGGIA GRANDE

❖ Bandastorta

Drum Bun

Concerto “dinamico” tra swing, dixieland, balkan music, klezmer… e tanto altro!

Sabato 20 maggio ore 10 – Piazza Cesare Battisti

❖ Eddy Sick

La clownerie si mixa agli equilibri sul rola bola e sul monociclo giraffa alto due metri. Il suo obiettivo è la contemporaneità: balla, destreggia l’hula hoop e le palline sulla piramide di rola bola, crea una fionda, lancia maiali di lattice in un secchio di metallo. http://www.teatroviaggiante.it

Sabato 20 maggio ore 10.30 – Piazza d’Arogno

Mago Ciccillo prestigiatore: magia,

stupore e meraviglia per grandi e piccini.

Sabato 20 maggio dalle ore 14 alle ore 16 – Via Suffragio

❖ Il paggio dei Clerici Vagantes

Un Paggio Giullare, erede dei rinomati Clerici Vagantes. Spettacolo di alchimie, giocolerie, trampoli acrobatici, pupazzi, fuoco e comicità!

Sabato 20 maggio dalle ore 14 alle ore 16 – Piazza Santa Maria Maggiore

❖ Scuola di circo Bolla di Sapone

Allestimento di giochi in legno scelti e realizzati per essere adatti ai bambini più̀ piccoli ma anche per stuzzicare le menti di giovani e adulti e performance artistica proposta dalla scuola di circo Bolla di Sapone (Trento).