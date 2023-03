CONSIGLIO REGIONE TN-AA/SÜDTIROL * SCUOLA ELEMENTARI MARTER (TN): PACCHER, « LEZIONE DI AUTONOMIA, LA SPECIALITÀ NON È CALATA DALL’ALTO »

12.12 - venerdì 10 marzo 2023

Lezione di Autonomia in classe alle elementari di Marter. Il vicepresidente del Consiglio regionale Paccher incalzato dalle domande degli scolari. Gli scolari della quinta classe delle elementari di Marter si sono dimostrati preparatissimi. E molto curiosi sulle origini e le sorti dell’Autonomia speciale del Trentino Alto Adige. Al vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher, per un’ora insegnante d’eccezione, hanno dimostrato il proprio interesse con ben 20 domande sul tema che hanno spaziato dall’origine della bandiera della Regione, con le due diverse aquile, al modo in cui nascono le leggi in aula. Affiancato dalle insegnanti Laura Conci e Dania Tosi, Paccher ha dialogato con i ragazzi rispondendo alle sollecitazioni di una quinta classe che ha voluto suggellare l’incontro cantando al termine l’Inno al Trentino ed omaggiando il vicepresidente con un simpatico lavoretto eseguito appositamente: “Con parole semplici e tanta curiosità si è parlato di Autonomia, ribadendo come la nostra Specialità non sia un regalo calato dall’alto ma una condizione legata alla nostra storia e alle minoranze linguistiche. E la scuola aiuta a fare conoscere anche questa condizione, non scontata” ha commentato Paccher.