CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * TERZA COMMISSIONE: «GRANDI CARNIVORI, FOCUS SU DIRITTO COMUNITARIO»

11.50 - giovedì 26 settembre 2024

Grandi carnivori, deciso focus su diritto comunitario. La Terza Commissione presieduta da Eleonora Angeli valuta soluzioni sulla presenza di orsi e lupi.

La Terza commissione permanente del Consiglio regionale, presieduta da Eleonora Angeli, si è riunita oggi a Trento. L’organismo ha preso in esame le proposte di tematiche da sviluppare in sede di audizione relative alla gestione dei grandi carnivori, valutando le proposte di esperti da invitare alle prossime sedute sul tema.

E’ stata evidenziata la volontà, sia da parte trentina che altoatesina, di interfacciarsi in modo sempre più puntuale con Bruxelles per valutare le migliori procedure di gestione sia di orsi che di lupi. Andrea de Bertolini (Pd) ha osservato come sia necessario interfacciarsi con un esperto di diritto comunitario. La presidente Angeli ha comunicato un nutrito elenco di tecnici e di sindaci, nonché degli assessori competenti delle due Province.

Brigitte Foppa (Verdi) ha sottolineato come in Alto Adige il problema sia soprattutto della presenza del lupo, Stefania Segnana (Lega) ha notato come in Trentino il problema dei grandi carnivori si è affrontato da parecchio tempo e che ora serve soprattutto un focus sul piano giuridico, in particolare sulla normativa europea. senza dunque ripartire da zero con le audizioni. Luis Walcher (Svp) ha sottolineato il fatto che la Regione deve comunque arrivare ad una decisione concreta sul tema grandi carnivori, molto sentito dalle popolazioni.