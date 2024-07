CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * MANOVRA ASSESTAMENTO: «IL DOCUMENTO È ANCORA NELLA FASE DI DISCUSSIONE GENERALE»

08.55 - giovedì 18 luglio 2024

È proseguito in aula l’esame della manovra di assestamento della Regione. Il documento è ancora nella fase di discussione generale. Si torna in aula oggi. Il Consiglio regionale, riunito in assemblea plenaria a Trento, ha ripreso l’esame della manovra economica di assestamento della Regione iniziato in mattinata. In discussione generale le minoranze hanno sottolineato la propria contrarietà, in modo particolare, al passaggio che prevede la nascita di un nuovo ufficio con capi di cabinetto in Regione ed in Consiglio, oltre alla volontà di ridurre dal 50 al 40 per cento il quorum per l’elezione di un sindaco qualora sia presente una sola lista.

E’ stata la consigliera Maria Elisabeth Rieder a riprendere il discorso(Team K): “Credo che creare nuovi posti, lo prevede l’articolo 10, in Regione sia alquanto deplorevole: non servono altri cap di gabinetto e credo che non servano neanche altri segretari per il vicepresidente della Regione, Stralciare questo punto sarebbe un segnale importante per la gente che fatica ad arrivare alla fine del mese”. Andreas Leiter Reber (gruppo misto) ha insistito sul medesimo tema, quello della creazione e assunzione di nuove figure professionali in Consiglio ed in giunta, giudicando la sua volta la scelta non opportuna, anzi negativa.

Madeleine Rohrer (Verdi) ha parlato invece della volontà della giunta di ridurre il quorum dal 40 al 50 per cento per le elezioni comunali, giudicando il passo poco opportuno e suggerendo invece una revisione globale della disciplina elettorale. Brigitte Foppa (Verdi) ha detto di voler sottolineare che ci sono dei punti controversi su questa legge e che le minoranze per questo hanno depositato molti emendamenti. Per Foppa servirebbe invece lavorare per aumentare la democrazia, garantendo la possibilità di scelta. Creare nuovi incarichi – ha detto -è inopportuno per la gente comune che non capirebbe.

L’intervento successivo è stato quello di Filippo Degasperi (misto) che ha spiegato che alcune norme non usuali hanno permesso di superare un approccio liturgico alla discussione sul bilancio. Norme che hanno suggerito un atteggiamento ostruzionistico. Noi siamo contrari anche alla norma sulla modalità di individuazione di direttori e di dirigenti.

Zeno Oberkofler (Verdi) è poi intervenuto osservando che si tratta comunque di un documento economico di grande importanza e che si sarebbe aspettato una visione globale da parte della giunta. Chiara Maule (Campobase) ha detto che la gran parte della documentazione sul bilancio è stata consegnata con poco anticipo, rendendo il dibattito molto complicato. A nostro parere l’errore grave è stato fatto all’inizio, quello di interrompere il metodo della staffetta tra i due presidenti della Provincia.

Bernhard Zimmerhofer (Süd Tiroler Freiheit) ha detto che la gente in Alto Adige non vuole che si valorizzi l’attività del Consiglio regionale. Attivare nuovi posti di lavoro si tradurrebbe in altri soldi messi dai contribuenti in questo ente pubblico. Le istituzioni che non servono vanno abolite. Michela Calzà, Pd, ha parlato di una scelta della maggioranza sulla gestione della Regione fatta con una legge di bilancio: “si tratta di una politica vecchia” ha detto. Il tema del quorum e la sua modifica richiamano ad una profonda riflessione sul tema della rappresentanza, ha aggiunto.

Paul Koellensperger (Team K) ha osservato che il disegno di legge di assestamento contenga norme che poco c’entrano con un bilancio, con una proliferazione di nomine a cura della giunta regionale che la gente non potrebbe capire- Anche l’abbassamento del quorum sulle elezioni a mio parere – ha detto- ha anche dei profili di inammissibilità. Lo stesso ha avuto parole di critica per quanto riguarda l’amministrazione della giustizia in ambito regionale. A quel punto la discussione è stata dichiarata chiusa dal presidente Roberto Paccher e riprenderà domani mattina.