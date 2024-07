CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * ASSESTAMENTO BILANCIO 2023: «MANOVRA ECONOMICA, DOCUMENTO A 127 MILIONI / 53 MLN ENTRATE TRIBUTARIE / 7 MLN AVANZO BILANCIO / 11,5 MLN DIVIDENDI A22 / 54 MLN AVANZO AMMINISTRAZIONE / 1,7 MLN RESTITUZIONE EX CONSIGLIERI»

14.10 - mercoledì 17 luglio 2024

Il Consiglio regionale è riunito in seduta plenaria a Trento per la discussione del bilancio della Regione attraverso la nota di approvazione del Documento di finanza regionale 2023 (Defr), del rendiconto generale dell’Ente e dell’assestamento di bilancio della Regione. Prima di affrontare la manovra economica il presidente dell’Aula Roberto Paccher ha ricordato la recente scomparsa di Alberto Robol, consigliere regionale nella decima legislatura, e quella della consigliera del Pd Barbara Repetto, eletta nella quattordicesima legislatura. Per ricordare entrambi è stato osservato un minuto di silenzio.

L’illustrazione della manovra è stata affidata ad un intervento della vicepresidente della giunta Giulia Zanotelli. Il documento ammonta a 127 milioni di euro: in particolare entrano nelle casse della regione circa 53 milioni di euro frutto delle entrate tributarie, quasi 7 milioni dall’avanzo di bilancio 2023 del Consiglio regionale, circa 11,5 milioni dai dividendi di Autostrada del Brennero, 54 milioni dall’avanzo di amministrazione dello scorso anno e 1,7 milioni dalla restituzione degli ex consiglieri regionali. Nel capitolo di spesa ammonta a 106 milioni di euro l’accollo da parte della Regione sul contributo di finanza pubblica delle Province di Bolzano e Trento. La discussione è ripresa dopo una pausa richiesta dalle minoranze, una riunione contestuale della maggioranza ed un incontro tra giunta regionale ed opposizione.

Alla ripresa dei lavori è iniziata la discussione generale con l’intervento di Marie Elisabeth Rieder (Team K) che ha chiesto lumi sullo stato dell’arte di un sondaggio sulla soddisfazione dei dipendenti della Regione organizzato di recente. La stessa consigliera ha chiesto come ci si intende organizzare per il funzionamento della piattaforma per la raccolta delle firme e su come si vogliano affrontare i costi aggiuntivi per il trilinguismo nelle case di riposo delle valli ladine. Per quanto riguarda il tema più strettamente legati al bilancio, la legge 5, Rieder ha osservato che già in commissione si era parlato di temi molto variegati presenti in un solo articolo della legge di assestamento. Una pratica non condivisa – ha detto – così come l’abbassamento del quorum necessario per eleggere sindaci laddove fosse presente una sola lista. Rieder ha chiesto quale sarà la data delle prossime elezioni comunalie come si intenda proseguie rispetto ai contributi di quella che è stata definita “pensione delle casalinghe”. La discussione riprenderà nel pomeriggio.