CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * VISITE ISTITUZIONALI: «SOINI HA RICEVUTO LA PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI TRENTINA (SEZIONE DI CONTROLLO), ANNA MARIA LENTINI»

12.37 - giovedì 20 giugno 2024

Un grazie da parte di tutta l’assemblea legislativa per il lavoro svolto a servizio della cittadinanza, i migliori auguri per il tempo libero a venire. Li ha rivolti poco fa a palazzo Trentini il presidente Claudio Soini, ricevendo – assieme al segretario generale del Consiglio provinciale, Giuseppe Sartori – la presidente della Corte dei Conti trentina (Sezione di controllo), Anna Maria Lentini. La magistrata contaible è giunta assieme al consigliere Gianfranco Bernabei, per un saluto in vista del pensionamento che sarà operativo con luglio.

Lentini il giorno 27 giugno presiederà i Giudizi di parifica dei rendiconti generali della Regione e della Provincia Autonoma al Castello del Buonconsiglio: sarà l’ultimo impegno dopo 6 anni e mezzo di permanenza a Trento. La presidente ha elogiato la città di Trento per la sua alta qualità di vita e ha spiegato che tornerà nella sua Roma, pur conservando ancora la funzione di presidente di Sezione di Corte tributaria.