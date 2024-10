CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * PROTEZIONE CIVILE: «ANCHE IL PRESIDENTE SOINI DOMANI ALL’INAUGURAZIONE DELLA “CITTADELLA”, ALLE ALBERE»

19.39 - venerdì 11 ottobre 2024

Ci sarà anche il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini, a festeggiare domani gli uomini della Protezione civile provinciale. Si inaugura la loro Cittadella nel quartiere delle Albere e speciali riconoscimenti verranno attribuiti dalla P.a.t. agli operatori che incarnano giorno per giorno questo settore di primaria importanza nel ventaglio delle competenze proprie dell’Autonomia. Un patrimonio collettivo che ci viene riconosciuto a livello nazionale e non solo come un fattore di eccellenza.

Soini ci sarà per attestare che l’assemblea legislativa provinciale considera gli attori della Protezione civile straordinari esempi di come l’Autonomia stessa venga intesa come responsabilità, di fronte ai cittadini e di fronte al nostro ambiente naturale. A tutti loro un pensiero in questa speciale Settimana della Protezione civile.