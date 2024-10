CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * LAVORI AULA POMERIGGIO: «PUP, NESSUNA BRECCIA NEL MURO OSTRUZIONISTICO / VOTATI 21 ODG, NE RIMANGONO 1.830»

20.13 - mercoledì 23 ottobre 2024

Un altro pomeriggio lento in cui sono state votate e bocciate 13 proposte di ordine del giorno e si sono susseguiti interventi ostruzionistici dai contenuti più svariati mirati a impedire l’approvazione della variante al Pup dell’assessore Gottardi, interpretata dall’opposizione come il via libera alla Valdastico con uscita a Rovereto sud. Il bilancio della giornata è di 21 podg respinte: 8 questa mattina, 4 nella prima parte del pomeriggio e altre 9 prima della chiusura serale. Salgono dunque a 84 le proposte votate complessivamente. Ne restano ancora 1.830.

Domani l’ultimo passaggio di questa sessione d’aula straordinaria dedicata al tema voluta dalla maggioranza: si proseguirà nel pomeriggio, a partire dalle 14.30.

I documenti illustrati e dibattuti hanno fornito l’occasione per riflettere diffusamente su progettazione partecipata, sui rischi idrogeologici dei diversi tracciati, nessuno escluso, sulla conformazione del nostro territorio nel confronto con altre città d’Italia e sulla necessità di non promuovere opere che ne evidenzino la fragilità. Ancora, si è parlato di rinnovo delle concessioni e di proroghe con riferimento all’ipotetica realizzazione dell’autostrada, si è ragionato sull’obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo e del tema dell’acqua come bene comune.

Un altro spunto offerto è stato quello sulla natura filosofica del concetto di futuro: partendo dall’impatto delle nostre azioni concrete sul territorio, il ragionamento è virato sulla necessità di adottare politiche di transizione da quello attuale ad un modello ecosostenibile, sopratutto in tema di mobilità e trasporti.

Nel corso di un intervento la consigliera Paola Demagri (Casa Autonomia) ha ripreso brevemente la vicenda dell’assenza dell’assessore del Patt alla votazione della delibera di Giunta di approvazione del Pup, definendolo un “trasformista”. Lucia Maestri (PD) ha rincarato la dose stigmatizzando l’assenza dell’assessore esterno anche dalla discussione del tema in aula e ha accusato il Patt di “mutazione genetica” come effetto della frequentazione del potere.

Mentre noi stiamo chiacchierando e discutendo del nulla, altrove di sta producendo, ha replicato Walter Kaswalder (Patt) chiedendo, per correttezza, alla consigliera Coppola di ritirare le proprie odg, dal momento che ha annunciato la sua assenza per un piccolo intervento chirurgico, a partire da domani.

Lucia Coppola ha replicato che il regolamento prevede che gli odg possano essere firmati da più di un consigliere e i suoi documenti sono sottoscritti anche dalla collega Demagri che provvederà ad illustrarli: non è dunque una scorrettezza mantenerli.

Anche Roberto Stanchina (Campobase) ha sostenuto la legittimità di Coppola a mantenere vivi i propri documenti e rivolgendosi al consigliere Kaswalder gli ha chiesto come fa a dire che la variante non toccherà le sorgenti: quest’opera va a intaccare una serie infinita di questioni con ricadute ambientali, ha detto, definendo questa infrastruttura stradale “devastante”. Finché non vediamo il progetto parliamo del sesso degli angeli, ha replicato il consigliere del Patt: fino adesso gallerie non ne abbiamo viste, ha aggiunto, ipotizzando che che la strada possa venire progettata su viadotto.

Roberto Paccher (Lega) ha rimarcato che, se le opposizioni stanno dicendo che si devono pensare alternative alla gomma, sarà meglio spiegarlo ai colleghi del Pd dell’Emilia Romagna dove stanno costruendo strade e non ferrovie.

Nella seconda parte del pomeriggio oltre a Coppola e Demagri, firmatarie della maggior parte dei documenti esaminati e ai due consiglieri di maggioranza Kaswalder e Paccher, hanno preso la parola le consigliere di minoranza Calzà, Maestri, Parolari e Maule e i consiglieri Valduga, Malfer, Stanchina, Zanella e de Bertolini.