CONSIGLIO PAT * VOLONTARIATO – TRENTO CAPITALE EUROPEA: SOINI, «OGGI SARÒ IN DUOMO, PER CELEBRARE LA CONCLUSIONE DI UN ANNO IMPORTANTE»

14.49 - venerdì 29 novembre 2024

Sarò anch’io oggi pomeriggio in Duomo, a celebrare la conclusione di un anno importante, quello di Trento capitale europea del volontariato. In febbraio ho voluto esserci alla grande cerimonia d’apertura con il presidente Mattarella, in una affollatissima T quotidiano Arena. Sono seguiti mesi in cui credo sia stato ampiamente dimostrato il merito di questo riconoscimento al Trentino che pensa al prossimo e alla comunità.

Il volontariato sociale è il principale fattore di coesione, è la spina dorsale della nostra Autonomia speciale. Da presidente dell’assemblea legislativa lo sperimento ogni giorno e non è un caso se proprio in questa settimana sarò anche ad Ala e ad Avio per la festa di Santa Barbara, che celebra il sistema della protezione civile affidato ai vigili volontari, grande e storica risorsa per tutto il nostro territorio. Sarò lieto quindi di rappresentare il Consiglio provinciale in Duomo, per affermare l’impegno delle istituzioni nella protezione e cura di questo straordinario patrimonio collettivo.

*

Nota del presidente del Consiglio provinciale di Trento

Claudio Soini